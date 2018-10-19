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AK Partili Bülent Turan'dan flaş yerel seçim mesajı: Aday olmamalılar

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.10.2018 15:32 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 2019 yılının Mart ayında gerçekleşmesi beklenen yerel seçimle ilgili açıklamalarda bulundu. Turan açıklamasında "İttifak konusunda henüz bir formül geliştirilemedi. MHP'nin İstanbul'dan aday çıkarmaması ittifak değil iyi niyet. 3 dönem belediye başkanlığı yapanlar kendi iradesiyle aday olmayarak Genel Merkezi rahatlatmalı." ifadelerine yer verdi.

AK Partili Bülent Turan'dan flaş yerel seçim mesajı: Aday olmamalılar

AK Partili Turan, Meclis'te yaptığı açıklamada yerel seçimlerle ilgili, "Biz Meclis'te gençleştirmeyi başardık. Aynı şeyi belediyelerde de bekliyoruz. 3 dönem belediye başkanlığı yapanlar, kendi iradesiyle aday olmayarak genel merkezi rahatlatmalı. İstisna olabilir. 'Ben olmazsam parti batar' anlayışı partimiz açısından söz konusu olamaz. Halk tarafından kadrolarda gençleşme beklentisi var" diye konuştu.

Turan, "İl il, ilçe ilçe tam bir ittifaktan söz etmek doğru değil. Küresel ataklara karşı milli duruş sergileyen partilerle yan yana olmak önemli. Ama şu an için bir formül geliştirilmedi. MHP'nin İstanbul için aday göstermemesi ittifak ile ilgili değil iyi niyet göstergesidir" dedi.

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yerel seçim ak parti aday

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
millet intihar ediyo bunlar seçim derdinde esnaf camına 50tl alış veriş yapana gtmü verecem yazacak YAZIKLAR OLSUN
Değişim şart kimse bu fosillerden memnun değil
Mezara kadar bu millet mecbur değil.
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