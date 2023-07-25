HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AK Partili Dağ'dan Millet ittifakı paylaşımı: Seçimden önce öve öve bitiremedikleri 'demokrat dede'yi eleştiri yağmuruna tuttular

AK Partili Dağ'dan Millet ittifakı paylaşımı: Seçimden önce öve öve bitiremedikleri 'demokrat dede'yi eleştiri yağmuruna tuttular

25.07.2023 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlerin kaybedilmesinin ardından içinde CHP'li isimlerinde olduğu Millet İttifakı üyeleri Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili eleştirilerini hem sosyal medyadan hem televizyon kanallarından dile getirdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Millet İttifakı üyelerinin seçimden önceki ve seçimden sonraki ifadelerini kolaj haline getirerek sosyal medya hesabından paylaştı. Dağ paylaşımına, "Bu riyakarlık siyaseti çok şükür ülkemize sirayet edemedi." notunu düştü.

AK Partili Dağ'dan Millet ittifakı paylaşımı: Seçimden önce öve öve bitiremedikleri 'demokrat dede'yi eleştiri yağmuruna tuttular

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Seçimden önce öve öve bitiremedikleri, yere göğe sığdıramadıkları 'Demokrat Dede'yi seçim sonrasında 'yaşlı diktatör' haline getirip eleştiri yağmuruna tuttular." ifadelerini kullandı.

AA-20230717-31699373-31699368-AK_PARTILI_DAG_IZMIR_BUYUKSEHIR_BELEDIYESI_KENTSEL_DONUSUM_DAIRESININ_KAPATILMASINI_DEGERLENDIRDI

Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Seçimden önce öve öve bitiremedikleri, yere göğe sığdıramadıkları 'Demokrat Dede'yi seçim sonrasında 'yaşlı diktatör' haline getirip eleştiri yağmuruna tuttular. Mağluplar İttifakının hepsi kaybetti ama hiçbiri sorumluluk almadı. Şimdilerde ise enerjilerini birbirlerini yemek için harcıyorlar. Bu riyakarlık siyaseti çok şükür ülkemize sirayet edemedi."

aaa5

Dağ, paylaşımında "Siyasetçilerin Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı değişen tavırları" ifadesiyle bir videoya da yer verdi.

Dağ'ın paylaşımı şu şekilde;


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MSB acı haberi duyurdu! 1 asker şehit olduMSB acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu
Rize Devlet Hastanesi'nde panik anları: Etrafa rastgele ateş açtı!Rize Devlet Hastanesi'nde panik anları: Etrafa rastgele ateş açtı!
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Polislere ateş açıldı: 1 PKK'lı etkisiz hale getirildiİçişleri Bakanlığı açıkladı! Polislere ateş açıldı: 1 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Anahtar Kelimeler:
Hamza Dağ Millet İttifakı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dünyaca ünlü yıldızı görünce şoke oldular! Garsonluk yapıyor

Dünyaca ünlü yıldızı görünce şoke oldular! Garsonluk yapıyor

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Crocs terlikte 380 TL indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Crocs terlikte 380 TL indirim

Bağlantısı olmayan iki denizi birleştirdi! Elleriyle kumları kazdı

Bağlantısı olmayan iki denizi birleştirdi! Elleriyle kumları kazdı

15 yaşındaki öğrencisiyle yakalandı! Yeni işine böyle başladı

15 yaşındaki öğrencisiyle yakalandı! Yeni işine böyle başladı

Şapkasız bir yaz düşünülemez! Puma şapkalarda indirim başladı

Şapkasız bir yaz düşünülemez! Puma şapkalarda indirim başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.