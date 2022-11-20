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AK Partili Hamza Dağ'dan HDP'ye tepki

20.11.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, HDP'ye Pençe Kılıç operasyonuna yönelik açıklamaları nedeniyle tepki göstererek "HDP, 'Operasyonlar Tehlikeli' demiş. Asıl tehlike, terörü ve teröristleri destekleyen zihniyetinizdir" dedi.

AK Partili Hamza Dağ'dan HDP'ye tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Pençe Kılıç operasyonuna yönelik sözleri nedeniyle HDP'ye sert tepki gösterdi.

Dağ paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"TSK, PKK’yı vurdu ve ilk tepki yine HDP’den geldi.

HDP, “Operasyonlar Tehlikeli” demiş. Asıl tehlike, terörü ve teröristleri destekleyen zihniyetinizdir.

Siz isteyince değil TSK uygun gördüğünde operasyonlar biter. Terör örgütü yaptıklarının bedelini ödeyecektir."


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Anahtar Kelimeler:
Hamza Dağ ak parti hdp

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