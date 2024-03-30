AK Partili isimden canlı yayında anket açıklaması! ‘Sürprizler olacak’ diyerek o illeri tek tek saydı

Yerel seçimler için Türkiye artık sandık başına gitmeyi bekliyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz da TV100'de katıldığı programda pazar günü yapılacak yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Anket sonuçlarına değinen Yavuz, başta İzmir'e dikkat çekerek sürpriz bekledikleri illeri tek tek saydı.

“HİÇ BEKLEMEDİĞİMİZ SÜRPRİZLER OLACAK”

Yavuz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bugünü kurtaralım da ne olursa olsun deme lüksüne sahip değiliz ama son derece temkinli, attığımız adımların nereye gittiğini hesaba katmak suretiyle yol alıyoruz ve bu aldığımız yolun da doğru yol olduğunu milletimiz görüyor. Bundan öncekine oranla daha fazla sayıda belediye gerçek belediyeciliğe kavuşacak, sürprizler de olacak.

Yeni hiç beklemediğiniz mesela örnek vereyim İstanbul, Ankara yeniden AK Parti belediyeciliğinin olduğu yerlere dönüşecek ama Edirne, Antalya, Artvin, Hatay, İzmir gibi yeni iller de olacak mesela bu akşam anketçi bir arkadaşımızla görüştüm İzmir’i bekliyoruz.

“CHP İLE HAREKET EDENLER KAYBEDECEK”

CHP ile birlikte hareket edenler önümüzdeki seçimlerde de kaybeden olacak dedim ve DEM’in de tamamen irtifa kaybetmesinin hızlanacağına ilişkin öngörüde bulundum. CHP’nin uzun zamandır siyaset yapma biçimi oldukça sorunlu. Biz zaten DEM’i tanıyoruz, biz HDP-DEM’in PKK ile arasına bir türlü mesafe koymadığını biliyoruz.

Yani DEM Türkiye’nin ali menfaatlerini gerektiren noktalarda bizimle birlikte hareket etmediğini görüyoruz ama son yıllara CHP’nin de tamamen DEM’leşmeye başladığı için TBMM’de alınan birtakım kararlarda yine DEM’in ekmeğine yağ süren bir anlamda teröre güç ya da cesaret veren yaklaşımlar sergilediğini gördük.







