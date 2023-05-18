AK Partili Kurtulmuş'tan 2. tur yorumu! 'Erdoğan oylarını artıracaktır' diyerek açıkladı: Sinan Oğan'a oy verenler...

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk'te önemli açıklamalarda bulundu. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin ilk turunda kazanın Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu belirten Kurtulmuş, ikinci turda da Erdoğan'ın oylarını artıracağını söyledi. Suriyeli sığınmacılar konusuna da değinen Kurtulmuş "Göç bakanlığı kurulması düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın aldığı yüzde 5.17'lik oy oranıyla ilgili konuşan Kurtulmuş "Sinan Oğan'a oy veren kitlenin milli birlik bütünlük konusunda fikirlerinin olduğunu biliyoruz. Sinan Oğan seçmeni de belirsizliğe oy vermedi. Sinan Oğan'ın seçmenin ortak noktası terörle mücadeledir" diye konuştu.

AK Partili Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle;

"2. TURDA ERDOĞAN OYLARINI ARTIRACAK"

"İlk turun galibi Erdoğan'dır. Biz seçmenin tercihine saygı duyarız. 2. turda Erdoğan oylarını artıracak. Algı oluşturmaya çalıştılar. Seçim akşamı konuştular şimdi o iddiaları dile getiremiyorlar bile. İki belediye başkanı, ellerinde sonuçlar olmasına rağmen 'Seçimi biz kazandık' diye yalan söylediler.

CHP faturayı kampanya ekibine kesti. Bizim verilerimiz YSK ve AA ile paralel gitti. Sonuçlar açıklanmadan önce zaten kendi sistemimiz bunu teyit ediyordu. CHP, bunu yapamadı. ANKA'nın verilerini de gayet iyi biliyorlardı. Algı yapmaya çalıştılar, esas örtemedikleri şey CHP'nin başarısızlığıdır.

SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE DEPREMZEDELERİN HEDEF ALINMASI

Böylesine takınılan takım iğrençtir. İnsanlık dışı bir şeydir. Böyle bir şey olabilir mi? İnsanlar bir gelecek hayali kurmaya çalışıyor, Türkiye seferber olmuş. Eski kafa hala devam ediyor. Kendilerine oy vermeyenlere bunlar daha önce de makarna kafa demişti. İnsanlarla dalga geçtiler. Bunlar da CHP içerisinde de bir avuç azınlık, etmedik hakaret bırakmıyor. Bu asla kabul edilemez.

İKİNCİ TUR STRATEJİSİ NASIL OLACAK?

21 Ekim'den bu yana düzenli olarak çalışıyoruz. Hem kendimizi hem seçmenleri analiz ediyoruz. Bundan sonra daha pratik daha küçük bir grupla ikinci tur için strateji oluşturmak için gayret ediyoruz. Toplumun tüm kesimlerinin beklentilerini biliyoruz. EYT, 3600 ek gösterge gibi meseleler bunların örnekleri. Gençler konusunda da sosyal medya üzerinden oluşturulan bir algı var bunu son derece yanlış buluyoruz. AK Parti'nin gençlerle ilgili endişesi yok.

49,5 oy olan oranımıza bir yarım puan daha istemiyoruz. Ne kadar üzerine koyabilirsek o kadar istiyoruz. Hedef 50+1'dir tabiki ancak oran söyleyemem.

KILIÇDAROĞLU TAKTİK Mİ DEĞİŞİTRDİ?

İkinci tur için bile hemen HDP, Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı. Bu milleti enayi mi zannediyorlar. Terörle mücadelede milletimizin hassasiyetini gören Kılıçdaroğlu iki-üç oy alırım diye şimdi terörle mücadeleden bahsediyor.

SIĞINMACILAR SORUNU

Biz en başından beri insani bir tavır sergiledik. Bu kadar çok sığınmacının uzun yıllar burada kalmasının da toplumsal sorun oluşturduğunun farkındayız. Ama biz sorumluluk sahibiyiz. Suriye'deki şartların düzeltilmesi lazım, terörden uzak güvenli bölgeler oluşturmaya çalışıyoruz. Sınır ötesi operasyonların bir başka hedefi de budur.

GÖÇ BAKANLIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR MU?

Bizden kaynaklı bir sorun olmadığını ve sadece Suriye nedeniyle de göç sorunu olmadığını da biliyoruz. Bir taraftan az göçmen almak ve gelenlerin ülkelerine dönmeleri için gayret gösteriyoruz. Burada 600 bine yakın göçmen ülkesine geri döndü. Amacımız güvenli ve onurlu dönüşü sağlamak. Bu seçim meydanlarının mezesi, malzemesi olarak kullanılamaz. Bu insani bir meseledir.

SİNAN OĞAN'LA GÖRÜŞÜLECEK Mİ?

Sinan beyin almış olduğu oy oranı önemlidir, kendisini de tebrik etmek lazım. İttifakını da tebrik etmek lazım. Sonuç itibariyle şunu biliyoruz; Sinan Oğan'a oy veren kitle devletin bölünmez bütünlüğüne sahip çıkan bir seçmen. PKK'ya net karşı çıkan bir seçmen. Bu seçmenin bir numaralı ilgi alanı teröre karşı mücadele, devletin bütünlüğüdür. HDP'ye net tavır koyuyor. Sinan Oğan'a oy veren kitlenin milli birlik bütünlük konusunda fikirlerinin olduğunu biliyoruz. Sinan Oğan seçmeni de belirsizliğe oy vermedi. Sinan Oğan'ın seçmenin ortak noktası terörle mücadeledir Cumhur İttifakı olarak bizim de diğer ittifakla en temel farkımız budur."



