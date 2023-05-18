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Millet İttifakı'ndan 2. tur toplantısı! Kritik öneriye Akşener karşı çıkıtı, Kılıçdaroğlu 'Tuncay Özkan' kararını açıkladı

18.05.2023 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimleri öncesinde Millet İttifakı liderleri bir araya geldi. CHP Genel Merkezi'ndeki kritik toplantıda 2. tur stratejisi ele alınırken, "Kabine'yi açıklayalım" önerisi Akşener tarafından veto edildi. Parti içinde iki isme yeni görevler veren Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, tartışmaların odağındaki isim Tuncay Özkan içinse kararını açıkladı.

Millet İttifakı'ndan 2. tur toplantısı! Kritik öneriye Akşener karşı çıkıtı, Kılıçdaroğlu 'Tuncay Özkan' kararını açıkladı

28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesinde Millet İttifakı'nın liderleri bir araya geldi. Seçimlere 10 gün kala CHP Genel Merkezi’nde yapılan kritik toplantıya Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.

İKİNCİ TUR STRATEJİSİ BELİRLENDİ

Kiritik toplantıda ikinci tur stratejisinin ele alındığı belirtilirken, 14 Mayıs seçimlerinde alınan beklenmedik sonuçlar detaylıca masaya yatırıldı. Söz konusu toplantıda neler yaşandığına dair kulis bilgilerini paylaşan gazeteci Murat Sabuncu, gündem yaratacak iddialar ortaya attı.

SİNAN OĞAN İÇİN ORTAK KARAR

Millet İttifakı'nın ikinci tur öncesinde Sinan Oğan'la iletişime geçilmesi konusunda ortak karara vardığını belirten Sabuncu; milliyetçi dilin artırılmasının konuşulduğunu belirtti.

AKŞENER KARŞI ÇIKTI

Seçimlerin kazanılması halinde oluşacak Kabine'yi şimdiden açıklama fikrinin gündeme geldiği toplantıda, Akşener'in bu öneriye karşı çıktığı belirtildi.

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İKİ İSME YENİ GÖREV

Öte yandan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun parti içinde bir takım kararlar aldığını belirten Sabuncu, saha seçim koordinasyonu başkanı Erdoğan Toprak yerine Engin Özkoç ve Bülent Tezcan'ın göreve getirildiğini yazdı.

Gazeteci Sabuncu, ayrıca ilk turdaki seçim sonuçlarının doğru takip edilip edilmemesiyle ilgili başlayan tartışmaların odağında olan Tuncay Özkan'la ilgili dikkat çeken bir kulis bilgisini paylaştı.

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"KILIÇDAROĞLU TUNCAY ÖZKAN'I GÖREVDEN ALACAK"

Sabuncu, "Kılıçdaroğlu’nun iletişimle ilgili bir konuyu konuşurken Tuncay Özkan’ı da görevden alacağını söylediği belirtildi." ifadelerine yer verdi.

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