AK Partili Mehmet Metiner ile Yiğit Bulut arasında Ekrem İmamoğlu tartışması! "Devletlûlerle yarışıp zafer kazanan bir lider"

Eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut arasında sosyal medya platformu X'te tartışma yaşandı. İşte o tartışmanın detayları!

YİĞİT BULUT'TAN İMAMOĞLU'NA SERT SÖZLER! 'MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanlarından Yiğit Bulut, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Sizinle bir cümle paylaşacağım, not edin, tartışacağız, göreceğiz; Ekrem İmaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti için bir milli güvenlik sorunudur! Medyamız gerçek analiz kabiliyetine ulaşınca, bu tezin içini doldurmayı başaracaktır umarım! NOT ALIN!!" ifadelerini kullandı.

BULUT'A YANIT GECİKMEDİ

AK Partili Mehmet Metiner ise Yiğit Bulut'un bu paylaşımına cevaben şu ifadeleri kullandı:

"Tut ki doğru olsun. Bu kadar çok İmamoğlu vurgusu, bu kadar çok tehdit algısı, siyaseten hangi sonuçlara yol açtı? Geldiğimiz noktada hakikat şu: İmamoğlu yalnızca bir belediye başkanı değil, devletlûlerle yarışıp zafer kazanan bir lider! Siyaset, sonuçla anlamlıdır"

BULUT'TAN METİNER'E YANIT

Yiğit Bulut Metiner'in bu cevabını alıntılayarak şu ifadelerde bulundu:

"Dikkat ederseniz seçim süreci boyunca siyasi denkleme dahil olup bir vurgu yapmadım, durduğum yer gereği yazdığım siyasi değil,

Türk Devleti ve BÜYÜK TÜRK MİLLETİ aleyhine yabancılarla yapılacak bir işbirliğine vurgu!

Sinek de küçüktür suya düşerse içilmez!

Bu sineği büyütmez!"





