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AK Partili Necmi Kadıoğlu milletvekili adaylığından çekildi: Haklılığımı ayaklar altına alarak...

12.04.2023 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs seçimlerinde yarışacak milletvekili adayları partilerince listeler halinde YSK'ya sunuldu. AK Parti, İstanbul 3. Bölge 8. sıradan eski Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nu aday olarak göstermişti. Yaşanan tartışmaların ardından Kadıoğlu açıklama yaparak adaylığından feragat ettiğini duyurdu.

AK Partili Necmi Kadıoğlu milletvekili adaylığından çekildi: Haklılığımı ayaklar altına alarak...

Seçimlere günler kala siyasi arenadaki tartışmalar büyüyerek devam ediyor. Önce adayların belirlenmesi ardından da milletvekili listelerinin YSK'ya sunulmasıyla seçim heyecanı daha da arttı. Partilerin sunduğu listeler kamuoyunda tartışmalara sebep olurken bazı listelerde yaşanan değişiklikler de dikkat çekiyor.

8. SIRADAN ADAY GÖSTERİLDİ

Eski Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, AK Parti İstanbul 3. Bölge 8. sıradan aday gösterildi. Listelerin basınla paylaşılmasıyla Kadıoğlu'nun adaylığı tartışma konusu oldu.

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SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI: FERAGAT EDİYORUM

Söz konusu tartışmalar devam ederken Kadıoğlu, adaylıktan istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Geçmiş davaları hakkında beraat ettiğini savunan Kadıoğlu, kendi adı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıpratılmaya çalışıldığını belirterek "Nefsimi ve haklılığımı ayaklar altına alarak buna müsaade etmeyeceğim. Bu sebeple milletvekili adaylığımdan feragat ettiğimin beyanıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da partim ve ülkem için çalışmaya devam edeceğim." açıklamasını yaptı.

Kadıoğlu'nun açıklamasının tamamı şu şekilde;

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ak parti necmi kadıoğlu

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