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Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar! AK Parti ile CHP arasındaki fark... Cumhurbaşkanlığında ilk sırada kim var?

12.04.2023 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs seçimlerine yaklaşırken anket şirketlerinin araştırma sonuçları da merakla takip ediliyor. Her geçen gün yeni bir anket gündeme gelirken son olarak ORC Araştırma da 2023 Milletvekili Genel Seçimleri siyasi parti oy tercihleri ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi aday tercihleri araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Sonuçlara göre AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin oy oranları ile cumhurbaşkanı adaylığında Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın sıralaması dikkat çekti.

Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar! AK Parti ile CHP arasındaki fark... Cumhurbaşkanlığında ilk sırada kim var?

Türkiye adım adım 14 Mayıs seçimlerine yaklaşıyor. Bu seçim sürecinde anket şirketlerinin paylaştığı araştırma sonuçları da sık sık gündem oluyor. Son seçim anketi de ORC Araştırma'dan geldi. ORC Araştırma iki ayrı anket sonucunu paylaşırken araştırma çalışmalarının birinde 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi aday tercihleri, diğerinde ise 2023 Milletvekili Genel Seçimleri siyasi parti oy tercihleri yer aldı. İşte anket sonuçlarına göre hem AK Parti, CHP ve İYİ Parti başta olmak üzere siyasi partilerin oy oranları hem de cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların sıralaması...

AK PARTİ İLE CHP ARASINDAKİ FARK 3,1

ORC Araştırma tarafından 7-11 Nisan 2023 tarihleri arasında 42 ilde, 5400 katılımcı ile yüz yüze gerçekleştirilen çalışmada katılımcılara "Bu Pazar seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?" sorusu yöneltildi. Anketin sonuçlarına göre AK Parti yüzde 31,6 ile ilk sırada, CHP yüzde 28,5 ile ikinci sırada, İYİ Parti ise yüzde 14,3 ile üçüncü sırada yer aldı. Diğer partilerle birlikte oy oranları şu şekilde listelendi:

AK Parti: Yüzde 31,6
CHP: Yüzde 28,5
İYİ Parti: Yüzde 14,3
HDP: Yüzde 8,8
MHP: Yüzde 6,2
Memleket Partisi: Yüzde 4,1
TİP: Yüzde 2,0
Büyük Birlik Partisi: Yüzde 1,6
Zafer Partisi: Yüzde 1,4
Diğer: 1,5

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İŞTE ANKETE GÖRE CUMHURBAŞKANI ADAYLARI ARASINDA SIRALAMA

ORC Araştırma tarafından 7-11 Nisan 2023 tarihleri arasında 42 ilde, 5400 katılımcı ile yüz yüze gerçekleştirilen diğer ankette ise katılımcılara cumhurbaşkanlığı seçimi için "Bu Pazar seçim olsa hangi adaya oy verirdiniz?" sorusu soruldu. Cumhurbaşkanı adaylarının sıralaması da şu şekilde oldu:

(Millet İttifakı adayı) Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 48,9
(Cumhur İttifakı adayı) Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 41,5
(Memleket Partisi adayı) Muharrem İnce: Yüzde 7,2
(Ata İttifakı adayı) Sinan Oğan: Yüzde 2,4

CC

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