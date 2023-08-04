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'Bir ara endişelendim' CHP'li Özgür Özel çok net konuştu! 'Talibim' dedi ve ekledi: Genel başkansa genel başkan...

04.08.2023 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'de seçimlerin ardından baş gösteren tartışmalar ve 'değişim' beklentileri her geçen gün yeni açıklamalarla alevleniyor. Siyaset gündemi CHP'de yaşanan hareketliliği takip ederken bir yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hamlelerinin ne olacağı merak ediliyor. Olası bir genel başkan değişiminde göreve talip olabileceğine dair çıkışlarıyla gündeme gelen CHP'li Özgür Özel'den dikkat çeken bir çıkış daha geldi.

'Bir ara endişelendim' CHP'li Özgür Özel çok net konuştu! 'Talibim' dedi ve ekledi: Genel başkansa genel başkan...

Seçimlerden sonra CHP'de başlayan tartışmalar ve 'değişim' çağrıları tüm hızıyla sürüyor. Siyaset gündeminde CHP'ye ilişkin farklı kulis bilgileri paylaşılmaya devam ederken parti içindeki isimlerden çarpıcı çıkışlar da geliyor. Son olarak CHP'de gerçekleşecek olası bir değişim durumunda Genel Başkanlık koltuğu için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte ismi konuşulanlardan olan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

"GENEL BAŞKANSA GENEL BAŞKAN"

Halk TV'de açıklamalarda bulunan Özel, 'değişim' tartışmalarına değinerek "Sorumluluk almaksa sorumluluk, fedakarlık yapmaksa fedakarlık. Ben bu partinin bir daha seçim yenilgisi yaşamamak için ne yapması gerekiyorsa orada bana düşen görev neyse ona talibim. Genel başkansa genel başkan ya da hiçbir görev almamaksa hiçbir görev almamak. Ama ben bir daha bu insanlara yenilgi yaşatmak ve yaşatan takımda bir görevde olmak istemiyorum. Ben bu insanlar artık yüzü gülsün, bu ülke hak ettiği Cumhuriyet Halk Partisi'ne kavuşsun istiyorum." ifadelerini kullandı.

"BİR ARA ENDİŞELENDİM"

Özel, "Çok ortada kalmıyor mu her şey?" sorusu üzerine ise "Bir ara endişelendim, şöyle endişelendim... Efendim, Kurultay'ı yerel seçimlerden sonraya bırakalım. Hani bir seçenek de oydu. Hala daha bunu dile getirenler var." şeklinde konuştu.

"BİR GRUP DIŞINDA ASLINDA KİMSE BUNU İSTEMEZ"

Özel "Kesinleşti mi ki?" sorusu üzerine de "Kesinleşmedi ama Genel Başkan da Kurultay'ı yapacağımız tarih diye... Hukuk işlerinden sorumlu Sayın Zeynel Emre arkadaşımız o da aynı tarihi... Birkaç kişi ve bu konuda aslında yani kendi varlığını Genel Başkan'ın burada bulunmasına tahvil eden bir grup dışında aslında kimse bunu istemez. İstememesi lazım." yanıtını verdi.

Devamında Özel "Türkiye'nin neresine giderse git insanlar bir şey bekliyor. Bu duygusal kopuş her yerde var. Duygusal Kopuş var. Yok demekle olmaz. Meseleyi seçmene yüklemek anlamamak doğru değil. Her seçim sonucu seçmenin size yazdığı bir mektup var. Onu açıp satır satır okuyacaksınız. Bunu yaptığınıza ikna olurlarsa kopmazlar. Sizi değiştirirler ama kopmazlar. Önemli olan ve beni iten mesele 'duygusal kopuş' meselesi." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında mutabakat konusuna ilişkin ise Özel "Biz çok ciddi bir kayba uğradık, getirinin üzerinde götürü oldu. Normalde bu milletvekili seçiminde bir iç hukuk belgesine ihtiyaç vardı. Kılıçdaroğlu-Özdağ mutabakatını bilmiyorduk. Bu anlaşmanın yapılmış olmasını hiç beklemezdim. Ben CHP'nin kendi kimliğiyle kendine yakışan bir çizgi sürdürmesini düşünürüm. Meral Hanım'ın 'biz her yetkiyi vermiştik' açıklamasını da hatırlatmak lazım." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel CHP

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