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Akciğer kanseri için etkili kür! Akciğerleri tertemiz yapacak

09.10.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giderek artan kanser vakaları insanların gözünü korkutuyor. Zararlı alışkanlıklar kansere yakalanma riskinin artmasına neden oluyor. En tehlikeli kanser türlerinden olan akciğer kanseri hayatı büyük ölçüde tehlikeye atıyor. Akciğer kanserinin erken teşhis edilmesi ve doğru tedavinin uygulanması önem taşıyor. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu tere kürünün akciğer kanseri için etkili olduğunu belirtiyor.

Akciğer kanseri için etkili kür! Akciğerleri tertemiz yapacak

Vücuda oksijen alınması ve yaşamsal faaliyetler sırasında oluşan karbondioksitin vücuttan atılmasını sağlamak olan akciğerlerdeki doku ve hücrelerin kontrolsüz şekilde çoğalması sonucu akciğer kanseri oluşuyor. Sigara içmek ve sigara dumanına maruz kalmak akciğer kanserine neden olan en büyük etkenler arasında bulunuyor. Tere sigaradan kirlenen akciğerleri temizleyen en etkili bitkiler arasında görülüyor. Nikotine karşı panzehir olarak görülen tere bronşları açıyor. Ancak bu kürü tüketmeden önce doktora danışmanız gerekiyor. Böbrek yetmezliği yaşayan hastaların tere kürünü denememeleri önem taşıyor.

AKCİĞERLERİ TEMİZLEYEN TERE KÜRÜ

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Beş gün boyunca kahvaltıdan bir saat sonra ve öğle yemeğinden yine bir saat sonra her defasında onbeş-yirmi adet tere saplı olarak tüketilir. Arzu edilirse, üzerine yarım limon sıkılabilir. Limonun dışında başka hiçbir şey ilave edilmez. Şikâyetlerin durumuna göre dönem dönem uygulanabilir. Solunum şikâyeti yaşayan akciğer kanseri hastaları bu kürü beş gün uygulayıp, üç gün ara verdikten sonra ikinci bir beş gün uygulayabilirler.

ÇOK İYİ YIKANMASI GEREKİYOR

Sigarayı fazla tüketenlerin veya bronşları dolmuş olanların uygulayacakları tere kürü nikotine karşı mükemmel bir panzehirdir. Terenin, çiğ olarak tüketilmeden önce mutlaka akan soğuk su altında çok iyi yıkanması gerekir. Yıkamadan tüketilmesi halinde üzerinde bulunan parazitler bazı hastalıklara neden olabilmektedir. Tere fazlaca tüketildiği takdirde idrar yaparken yanma yapar. Bu durum karşısında endişe edilmemelidir.

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BALGAM SÖKTÜRÜCÜ ETKİSİ VAR

Kaynamakta olan yarım litre suya onbeş-onaltı tane tere (yaklaşık bir bağın yarısı) atılır ve hafif ateşte, ağzı kapalı olarak sadece üç dakika haşlanır. Soğuması beklemeden süzülür. Soğuduktan sonra, aç karnına veya yemeklerden iki saat sonra sadece haşlanmış suyunun tamamı içilir. Beş gün, gün atlamadan uygulanır ve her gün taze olarak hazırlanır. İkinci ve üçüncü günden sonra bol miktarda balgam söktüğünüzü ve bronşlarınızın açıldığını hayretle gözlemeniz mümkün olabilecektir.

SİGARA TİRYAKİLERİ DÖNEM DÖNEM KULLANABİLİR

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Sigara tiryakilerinin dönem dönem bu kürü uygulamaları tavsiye ediliyor. Tere otunun üç dakikalık haşlama suyunun içimi pek kolay olmayabilir. Haşlama suyunu içmekte zorlanıldığı takdirde, yanında başka hiçbir şey yemeden aç karnına veya yemeklerden en az iki saat sonra onbeş-onaltı tane taze tereyi çiğ olarak üzerine hiç bir şey ilave (tuz, limon vb.) etmeden de tüketilebilir. Aynı şekilde beş gün (gün atlamadan) uygulanır. '

TERE FAYDALARI

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  • Tere otu hafızayı güçlendirir ve kuşkonmaz gibi zihni canlandırır.
  • Demir açısından oldukça zengin olan tere otu, kansızlığa iyi gelir ve kanı temizler.
  • Geleneksel tıpta soğuk alınlığına ve öksürüğe karşı kullanılır. Balgam söktürür ve boğaz ağrısına iyi gelir.
  • Tere tohumu içerdiği demir ve protein ile anne sütünü arttırır.
  • Tere otu, düzenli kullanıldığında sigaranın zararlarını azaltır ve kanseri hücre oluşumunu yavaşlatır.
  • Tere yapraklarından yapılan lapa cildi güzelleştirir. Tere yapraklarının suyu ise yağlı saçları temizler ve kepeği önler. Aynı zamanda tere suyu saç köklerini besler ve saç dökülmesini azaltır.
  • Tere otu, metabolizmayı hızlandırdığı için zayıflamaya yardımcı olur.
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tere akciğer kanseri Akciğer‎ balgam ibrahim saraçoğlu akciğer temizleme akciğer temizliği
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