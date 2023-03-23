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  4. Akılalmaz görüntü! 'Ev eşyası var' deyip geçecekti... İçine bakınca onlarla karşılaştılar

Akılalmaz görüntü! 'Ev eşyası var' deyip geçecekti... İçine bakınca onlarla karşılaştılar

23.03.2023 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da kaydedilen görüntüler akıllara durgunluk verdi. Jandarma ekipleri devriye sırasında bir kamyonu durdurdu. Kamyon şoförü 'Ev eşyası var' deyip geçmek istedi ancak jandarma şoförün tedirgin hareketlerinden şüphelenince aracın kasasını kontrol etti ve Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlerle karşılaştı. Kamyon kasasındaki 60 göçmen yakalandı.

Van'da yaşanan bir olayda kaydedilen görüntüler şaşkına çevirdi. Jandarma timleri, Muradiye ilçesinde icra edilen devriye faaliyetinde bir kamyonu durdurdu. Ardından timler kimyon şoförüne sorgulama yaptığında şoförden 'Ev eşyası var' yanıtını aldı. Ancak gerçek çok başka çıktı. İşte detaylar...

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KAMYON KASASINDA 60 AFGANİSTAN UYRUKLU DÜZENSİZ GÖÇMEN

Şoförün tedirgin hareketlerinden şüphelenen jandarma güçleri, kamyon kasasında 60 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakaladı. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek olup, kamyon sürücüsü A.D. gözaltına alındı.

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Van İl Jandarma Komutanlığı timleri düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla halkın güveni ve huzuru için faaliyetlerine devam edecektir. (İHA/DHA)

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