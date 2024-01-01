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Akılalmaz olay! 2 dişini çekeceklerdi 18 dişini çektiler! Diş hekimi hakkında öyle iddialarda bulundu ki…

01.01.2024 08:04 | Son Güncelleme:
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İki dişi ağrıdığı için gittiği diş hekimi iddiaya göre uyuşturucu iğne yaptıktan sonra 18 dişini birden çekti. Yemek yiyemeyen hatta doğru düzgün konuşamayan kadın ‘hayatım karardı’ diyerek o hekimden şikayetçi olduğunu açıkladı. Yaşadıklarını ise şu sözlerle anlattı: “Hiçbir tane diş yok, yemek yemeyi çok özledim. Ben zaten neye uğradığımı şaşırdım. Ben bilemedim maalesef hayatım zaten o günden sonra da karardı”

Akılalmaz olay! 2 dişini çekeceklerdi 18 dişini çektiler! Diş hekimi hakkında öyle iddialarda bulundu ki…

45 yaşındaki Zeynep Bozkurt Özsoy, bundan 2 buçuk ay önce diş ağrısı şikayetiyle bir arkadaşının tavsiye ettiği bir diş hekimine gitti. Şimdi ise ne Yemek yiyebiliyor ne doğru düzgün konuşabiliyor iddiasına göre gittiği diş kliniğinde mağdur edildi. Diş yaptırayım derken de hayatı kabusa döndü. O diş hekimi ‘her şey çok güzel olacak’ demişti ama hiç söylediği gibi olmadı.

Özsoy’un kaplama altındaki iki dişi tedavi edilecek gerekirse de çekilecekti. Bu işlem için diş hekimiyle 50 bin liraya anlaşmıştı. Ancak hiç hesapta yokken 18 dişi birden çekilmişti. Bu da daha fazla implant yapılması daha yüklü ödeme yapması demekti.

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‘NEYE UĞRADIĞIMI ŞAŞIRDIM! O KADAR ÇOK İĞNE VURMUŞLARDI Kİ…’

2 dişi yerine 18 dişi çekilen Özsoy Show Haber’e yaşadıklarını anlatırken “2 buçuk aydır pipetle hayatımı sürdürüyorum. Çorba o şekilde… Hiçbir tane diş yok, yemek yemeyi çok özledim. Ben zaten neye uğradığımı şaşırdım. Ben bilemedim maalesef hayatım zaten o günden sonra da karardı. O kadar çok iğne vurmuşlardı ki artık şuramdan aşağıyı hiç hissetmiyordum.” dedi.

SKANDALI 18 DİŞ ÇEKİMİYLE DE BİTMEMİŞ…

Zeynep Bozkurt Özsoy daha sonra bir başka hekime danıştığını da belirterek implantların da yanlış yere çakıldığını iddia etti. Özsoy sözlerinin devamında ise “Tamamen burnumun içine çakılan üç tane implant. Bunlar tamamen burun sinüslerine çakılmış. 2 buçuk ayda 4 operasyon geçirdim. 2 buçuk ay oldu bu olay olalı, çok ağrılar çektim. Acillerden hiç çıkamadım. İş hayatım, evlilik hayatım, hepsi alt üst olmuş durumda” ifadelerini kullandı.

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DİŞ HEKİMİ İSE İDDİALARI REDDETTİ

Özsoy’un ağrılarının dayanılmaz hale gelmesi yetmezmiş gibi kullandığı ilaçlar da alerji yaptı. Dişlerini kaybeden genç kadın yemek de yiyemediği için bu süreçte 8 kilo verdi. Hayatını kararttığı iddia ettiği diş hekimine dava açarken adı geçen hekim ise iddiaları reddetti. Düzelme ihtimali var mı sorusuna da yanıt veren genç kadın “Çok uzun bir süre o da belki tedavim için bana yardım etmelerini istiyorum” dedi.

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Diş hekimi dişçi
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