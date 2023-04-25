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Akşener'e 'Togg kullanır mısınız?' sorusu! İYİ Parti liderinden dikkat çeken yanıt

25.04.2023 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Togg'un satışa çıkmasıyla beraber bakanların yollarda kullandığı yerli otomobil, vatandaşların yoğun ilgisini çekmişti. Bu sırada muhalefet liderlerinin Togg kullanıp kullanmayacağı da merak konusu olmuştu. İYİ Parti lideri Akşener'den "Togg kullanır mısınız?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt geldi.

Akşener'e 'Togg kullanır mısınız?' sorusu! İYİ Parti liderinden dikkat çeken yanıt

Togg'un satışa çıkmasıyla beraber muhalefet liderlerinin Togg kullanıp kullanmayacağı da merak konusu olmuştu. İBB Başkanı İmamoğlu "Ben hazırım, yollasınlar. Bakanların 100 katı hava attırırım o arabayla" sözleri gündem yaratmıştı. İYİ Parti lideri Akşener'den de "Togg kullanır mısınız?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt geldi.

İMAMOĞLU: HEPSİNİN YÜZ KATI HAVA ATTIRIRIM

İmamoğlu, Togg için talepte bulunduğunu ancak yanıt alamadığını belirterek şöyle konuşmuştu:

"100 araç almaya hazırız. Konuşalım, alalım. Taksiyi Togg ile üretelim. İstanbul'da makam araçları vesairelerde Togg'a dönelim. Ben Togg almaya hazırım. Yazımız, talebimiz onlarda var. Henüz bize bir şey ulaşmadı. İstanbul'un reklamının önüne ne bir bakanın sürdüğü araba ne belediye... Hepsinin yüz katı hava attırırım o arabaya ben İstanbul sokaklarında. Ben hazırım, yollasınlar hemen."

AKŞENER'DEN TOGG YORUMU: KOCAMA BİR SORAYIM

Akşener'e de dün akşam konuk olduğu Sözcü TV canlı yayınında Togg alıp almayacağı soruldu. Akşener soruyu şöyle yanıtladı:

"Benim o kadar param yok. Ben emekliyim. Ben o emekli maaşımın bir aylığını Kılılçdaroğlu'nun kampanyasına yatırdım. Kocama bir sorayım, bakalım onun alabilecek durumu var mı. Varsa alırız. Bizim şu anda kişisel arabamız yok. Ama Togg alabiliriz, bakayım adamın parası var mı. Gerçekten bilmiyorum."

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