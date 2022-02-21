Akşener, gözyaşlarını görünce dayanamadı: "Bu yaşta ağlıyorsun kızım... Yuh olsun bize be"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin'in Akdeniz ilçesinde temaslarda bulunarak halkla buluştu. Ziyaret sırasında iki genç kız, Meral Akşener’in yanına gelerek, ekonomik sıkıntılar, kitap ve sınav ücretleri üzerinden sitem etti. Akşener ile genç kızlar arasında duygu dolu anlar yaşandı.

İsminin Cemre olduğu öğrenilen genç kız, sınav ücretlerinin yüksekliğinden şikayet ederek, "Her sene 20-30 TL zam yapıyorlar. Bazılarımızın ailesi bunu karşılayabilirken bazılarımız kendi karşılamak zorunda kalıyor. Kitap fiyatlarına 10 dakikada bir zam yapıyorlar ve bizim her kaynağı görmemiz lazım. Çünkü ÖSYM’nin başında kimlerin olduğunu bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Konuşurken duygu dolu anlar yaşayan genç kız, Meral Akşener'e şunları söyledi:

"Tek derdimiz, geleceğimizin nasıl bir düzen altında olacağı. Seçimlerde ne olacağını hiçbir zaman kestiremiyoruz, umudumuzu kaybetmemeye çalışıyoruz. Sizleri böyle yakalayıp konuşmak için çabalıyoruz. Ama hiçbir şeyin garantisi yok. Siz gittikten sonra bizim ne olacağımızın da garantisi yok."

"YUH OLSUN BİZE BE"

Meral Akşener, ağlayan kıza sarılarak, "Cemre bu yaşta ağlıyorsun be kızım... Yuh olsun bize be..." ifadelerini kullandı.

MERAL AKŞENER O ANLARI PAYLAŞTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, duygusal anların yaşandığı diyaloğu sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.

Akşener paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cemre kızımızın gencecik yaşında içini kemiren, gözlerini dolduran bu sorunları, kimsenin görmezden gelmesine izin vermeyeceğim."

"Gençlerimizin bugünüyle, yarınıyla, psikolojisiyle ve duygularıyla oynayanların devrinin bitmesine; Hiç merak etmeyin, az kaldı."

Cemre kızımızın gencecik yaşında içini kemiren, gözlerini dolduran bu sorunları, kimsenin görmezden gelmesine izin vermeyeceğim.



Gençlerimizin bugünüyle, yarınıyla, psikolojisiyle ve duygularıyla oynayanların devrinin bitmesine;



Hiç merak etmeyin, #AzKaldı pic.twitter.com/zLi7sWh3jl — Meral Akşener (@meral_aksener) February 21, 2022



