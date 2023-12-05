Akşener'in en yakınındaki isimlerden biriydi! İYİ Parti'nin CHP kararı sonrası bomba sözler: "Telefonumlar susmuyor! Biraz sabır"

İYİ Parti dün akşam yerel seçimlerin kaderinde kritik rol oynayacak bir karara imza attı. Özgür Özel'in, genel başkan seçildikten sonra ilk işlerinden biri bizzat Meral Akşener'eiş birliği teklifi götürmek olmuştu. Ancak İYİ Parti 81 ilde kendi deyişleriyle "özü başlarına" girme kararında diretti ve dünkü Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında CHP'nin teklifi oy çokluğuyla reddedildi.

İSTİFALAR BAŞLADI

Bu kararın ardından İYİ Parti'de ilk istifalar gelmeye başladı. İYİ Parti eski Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın, GİK'ten çıkan kararı gerekçe göstererek partisinden istifa etti. Yine, İYİ Parti İstanbul Medya Başkanı Aslı Duru da istifasını sosyal medyadan açıklayan isimlerden oldu.

İYİ PARTİ'NİN ÖNDE GELEN İSİMLERİNDENDİ

Kararın açıklanmasının ardından ilginç bir paylaşım Aytun Çıray'dan geldi. Çıray, istifa etmeden önce İYİ Parti'de genel sekreterlik ve parti sözcülüğü görevlerinde bulunmuş, son genel seçimlerde ise İzmir'den milletvekili adayı gösterilmiş ancak seçime kısa süre kala adaylıktan çekilmişti.

CHP KARARI SONRASI PAYLAŞTI: TELEFONLARIM SUSMUYOR

İYİ Parti'nin CHP kararını değerlendirirken İsmet İnönü göndermesi de yapan Çıray'ın şu sözleri, kararın değişebileceği şeklinde yorumlandı:

"Bu akşam telefonumu susturmayan CHP'liler, Doğruyolcular, Anaplılar ve İyiler... Biraz sabır. İsmet Paşa karar vermeden önce hiç olmazsa ayakkabılarının bağını çözer tekrar bağlarmış."