Akşener'in sözleri gündemi hareketlendirdi! CHP PM üyesi Orhan Sarıbal sosyal medyadan paylaştı: 'Namussuza, haldan bilmez, kahpe yalana'

Türkiye adım adım seçimlere giderken dün Millet İttifakı, 12'inci kez bir araya geldi. Toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ön plana çıktığı belirtilirken adayın pazartesi günü açıklanacağı aktarılmıştı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dünkü toplantısının sonrasında bugün kurmaylarını topladı. Toplantı sonrasında açıklama yapan Akşener, ne kumar ne de noter masasında olmayacaklarını söyleyerek adaylık için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çağrıda bulundu.
Gündem bir anda Akşener'in sözleriyle ısınırken CHP PM Üyesi Orhan Sarıbal'ın Kılıçdaroğlu'na destek için yaptığı paylaşımda kullandığı sözler dikkat çekti. Bal, paylaşımında "Seni, anlatabilmek seni. İyi çocuklara, kahramanlara, seni, anlatabilmek seni,
namussuza, haldan bilmez, kahpe yalana." ifadelerini kullandı.
Seni, anlatabilmek seni.— Orhan SARIBAL (@orhansaribalchp) March 3, 2023
İyi çocuklara, kahramanlara,
Seni, anlatabilmek seni,
Namussuza, haldan bilmez,
Kahpe yalana.#KemalKılıçdaroğlu pic.twitter.com/VIkIsJ35Yi
Öte yandan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, "Nezaket, letafet, saygı, özsaygı en önemlisi hakikate sadakat yoksa gerisini konuşmaya gerek var mı?" dedi.
Nezaket, letafet, saygı, özsaygı en önemlisi hakikate sadakat yoksa gerisini konuşmaya gerek var mı?— Mehmet Emin Ekmen (@emin_ekmen) March 3, 2023
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, "Biz yola çıktığımız şekliyle yolumuza devam edeceğiz. Ülkemizin umutsuzluğa kapılmasına gerek yok" ifadelerini kullandı.