Akşener'in sözleri gündemi hareketlendirdi! CHP PM üyesi Orhan Sarıbal sosyal medyadan paylaştı: 'Namussuza, haldan bilmez, kahpe yalana'

Türkiye adım adım seçimlere giderken dün Millet İttifakı, 12'inci kez bir araya geldi. Toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ön plana çıktığı belirtilirken adayın pazartesi günü açıklanacağı aktarılmıştı.

AKŞENER MASADAN KALKTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dünkü toplantısının sonrasında bugün kurmaylarını topladı. Toplantı sonrasında açıklama yapan Akşener, ne kumar ne de noter masasında olmayacaklarını söyleyerek adaylık için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çağrıda bulundu.

CHP PM ÜYESİNDEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Gündem bir anda Akşener'in sözleriyle ısınırken CHP PM Üyesi Orhan Sarıbal'ın Kılıçdaroğlu'na destek için yaptığı paylaşımda kullandığı sözler dikkat çekti. Bal, paylaşımında "Seni, anlatabilmek seni. İyi çocuklara, kahramanlara, seni, anlatabilmek seni,

namussuza, haldan bilmez, kahpe yalana." ifadelerini kullandı.

DEVA PARTİSİNDEN AÇIKLAMA

Öte yandan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, "Nezaket, letafet, saygı, özsaygı en önemlisi hakikate sadakat yoksa gerisini konuşmaya gerek var mı?" dedi.

Nezaket, letafet, saygı, özsaygı en önemlisi hakikate sadakat yoksa gerisini konuşmaya gerek var mı? March 3, 2023

SAADET PARTİSİ: YOLA ÇIKTIĞIMIZ ŞEKLİYLE YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, "Biz yola çıktığımız şekliyle yolumuza devam edeceğiz. Ülkemizin umutsuzluğa kapılmasına gerek yok" ifadelerini kullandı.



