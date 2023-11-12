Akşener kapıyı kapattı, İmamoğlu'ndan ilk yorum geldi! Twitter'daki 'edit' tartışmasına ses getirecek yanıt: "İnanmak dahi istemem"

Kemal Kılıçdaroğlu CHP kurultayında genel başkanlık seçimin ikinci tura kalmasıyla adaylıktan çekilme kararı almış ancak 'ekremedit' adlı bir hesabın paylaştığı gönderinin kendi ifadesiyle "ağırına gitmesi" nedeniyle ikinci tura da katılmıştı. 'Değişim' hareketinin öncülerinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na o hesabın kendisiyle bağlantısı soruldu. "Bu sözleri genel başkanımızın da söylemiş olabileceğine inanmak istemem" diyen İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun 'hançer' çıkışını da üstüne alınmadığını ifade etti.

'TROL' YANITI: "İMAMOĞLU'NUN SAĞINDAN SOLUNDAN GEÇEMEZ"

İmamoğlu'nun Sözcü'den İsmail Saymaz ile gerçekleştirdiği söyleşinden öne çıkan kesitler şöyle:

@ekremedit adlı Twitter hesabını kullanan kimdir? Sizinle bağlantısı nedir?

Anonim hesapmış. Hiçbir bilgim ve ilgim yok. Benim çevremde trol duramaz. Bu tarz yakıştırmalar olunca üzülüyorum. Ekrem İmamoğlu'nun sağından solundan trolvari bir kavram geçemez. Bu sözleri genel başkanımızın da söylemiş olabileceğine inanmak istemem.

Kılıçdaroğlu size “@ekremedit diye hesaptan mesaj yayınlanmış, bu benim moralimi bozdu” dedi mi?

Hayır, hiç öyle bir şey denilmedi. Ne sayın Kılıçdaroğlu ne de yakınındakilerden biri söyledi.

KILIÇDAROĞLU'NUN HANÇER ÇIKIŞI: "BEN HATAYI İNSANIN YÜZÜNE SÖYLERİM"

“Arkamdan hançerlendim” sözünü üzerinize alındınız mı?

Hiç alınmadım.

“Bu laf bana” diye düşündünüz mü?

Bir an bile düşünmedim. Ben gördüğüm eksiği ve hatayı yüze söyleyen bir insanım. “Ben uçurumdan atlıyorum, siz de arkamdan atlayın” diyecek yol arkadaşı değilim. Kazanmaya odaklı bir yol arkadaşıyım. Bahsettiği insanlar öyle insanlarsa, hançerlendiğini düşünüyorsa, onlardan birisi olabilir. Ben öyle biri değilim.

İTTİFAK MESAJI: "SAYIN AKŞENER İSTANBUL'UN GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜR"

Akşener, kurultaydan sonra “Bizim için bir şey değişmedi” dedi. Kapıları kapatmış görünüyor.

Hem sayın Meral Akşener hem İYİ Parti'nin kadroları devletinin, milletinin, İstanbul'un ve buna benzer şehirlerin geleceğini düşünerek karar verirler. Şüphe duymam. Geleceği düşündüğü anda doğru karar neyse onu verir ve uygularlar. Dolayısıyla benim “İttifak süreci bitti” diye yorum yapmam mümkün değil. Konuşulmaya muhtaç bir süreçtir.





