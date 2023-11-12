Tanju Özcan canlı yayında açıkladı: Tam telefonu kapatacakken o cümleyi duymuş! Özgür Özel ile görüşmesine damga vuran detay

Kemal Kılıçdaroğlu dönemindeki genel merkez yönetimine yüksek perdeden yaptığı eleştirilerle sık sık gündem yaratan Tanju Özcan partiden ilki AK Partili belediye meclisi üyesi Hacer Çınar'a yönelik sözleri nedeniyle olmak üzere 2 kez ihraç edilmişti. Özcan sonraları ise Bolu'dan Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne yürümüş, 'değişim ve adalet' istemişti. Partide genel başkan değişti, CHP'ye geri dönmek isteyen Özcan ile Özgür Özel telefonda görüştü.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN '100. YIL' AFFI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göz ardı edilmeyen desteğiyle CHP kurultayında genel başkanlık koltuğunu Kılıçdaroğlu'ndan devralan Özgür Özel ilk iş olarak 100. yıl affını gündeme taşıdı. Buna göre geçmişte partiden ihraç edilen birçok ismin partiye dönüşü söz konusu.

İLK TOPLANTILARDA MASAYA YATIRILACAK

Parti Meclisinin gelecek toplantısından önce MYK'ya 100. yıl affı konusundaki görüşünü sunacağını belirten Özgür Özel, "Bunu, ilk PM’nin gündemine getireceğiz. Kapsamının doğru belirlendiği, kimseyi incitmeyen bir 100’üncü yıl affından yanayım. Bunu ilk ya da ikinci MYK’da değerlendireceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

TANJU ÖZCAN AÇIKLADI: ÖZGÜR ÖZEL İLE TELEFON GÖRÜŞMESİNDE GÜNDEME GELDİ

Dün akşam tv100'e konuk olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Özgür Özel'in genel başkan seçilmesinin ardından aralarında geçen telefon görüşmesinde de bu konunun gündeme geldiğini ifade etti. CHP'deki değişimi de değerlendiren Özcan şunları söyledi:

"TAM TEBRİK EDİP TELEFONU KAPATACAKTIM"

"Sonuç itibarıyla CHP’de bir genel başkan değişimi söz konusu oldu. Bu değişim genel başkanla sınırlı kalmamalı, parti tüzüğü değişmeli, parti programı güncellenmeli. Sayın genel başkanımızla kurultay öncesi de konuşuyorduk. Bunları yapacağını söyledi. Ben döneceğimi düşünüyorum. Kendisiyle seçimden sonra da konuştum, tebrik edip telefonu kapatacakken kendileri ifade etti ‘Dönmeni arzu ediyorum’ dedi."