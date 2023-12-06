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Akşener merakla beklenen ilk açıklamasında sert çıktı! "Artık bizi gül bahçeleri beklemiyor"

06.12.2023 11:30 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: İYİ Parti lideri Meral Akşener'den merakla beklenen açıklama geldi. 2024 seçimlerinin kaderini önemli ölçüde etkileyecek karar pazartesi günü alınmıştı. İYİ Parti'nin CHP'nin iş birliği teklifini geri çevirmesi sonrası ilk kez konuşan Akşener "Bizi artık gül bahçeleri beklemiyor" sözleriyle dikkat çekti. Akşener ayrıca 6'lı masadan kalktıktan sonraki zehir zemberek açıklamasında dile getirdiği "ölüm ve sıtma" göndermesini bir kez daha gündeme getirdi.

Akşener merakla beklenen ilk açıklamasında sert çıktı! "Artık bizi gül bahçeleri beklemiyor"

Son dakika haberi: İYİ Parti son günlerde gerek parti içi tartışmalar gerekse 'iş birliği' temaslarıyla gündemde. Partinin grup toplantısı kürsüye çıkan Meral Akşener önemli mesajlar verdi. Asgari ücretin ne kadar olacağı sorusu yanıtını ararken İYİ Parti'nin önerisini Akşener duyurdu. Akşener konuşmasının en çarpıcı bölümünde ise üstü kapalı mesajlar verdi. "Türk milletine ölümü gösterip sıtmaya razı eden bu maskeli baloya boyun eğmeyeceğiz!" ifadeleriyle dikkat çeken Akşener, "Önümüzde çetin bir yol var" dedi.

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"BÜYÜK EKONOMİST SAYIN ERDOĞAN'A İNANANLAR BOŞA DÜŞTÜ"

İşte Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar:

  • İYİ Parti söyleyecek sözü olan kadınların partisidir, tek bir kadının mücadelesini tüm kadınların mücadelesi bilerek savaşanların partisidir, plazalarda cam duvara çarpan kadınların da, rutubetli gecekondularda kaderine terk edilen kadınların da hakkını, hukukun aynı azimle savunanların partisidir. Kadınların başarısını çekemeyenler rahatsız olmaya devam edecek.

  • Sayın Erdoğan geçen sene bu zamanlar bir açıklama yapmıştı. Demişti ki "2023'te hesabını herkes yüzde 20'ler seviyesindeki bir enflasyona göre yapsın." Bu haftanın başında enflasyon verileri açıklandı, sayın Erdoğan'ın 2023 yılı için yüzde 20'ler seviyesinde gördüğü enflasyon ENAG'a göre yüzde 129'lara, İTO'ya göre yüzde 174'lere, hatta TÜİK'e göre bile yüzde 62'lere ulaştı. Büyük ekonomist sayın Erdoğan'a inanıp hesabını yüzde 20'lere göre yapanlar boşa düştü.

İYİ PARTİ'NİN ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ

  • Sayın Erdoğan 2024 yılı itibarıyla maaşların 12 ayda bir zamlanacağını söyledi. Belli ki bu arkadaşımız çalışanların işini bitirmeye kafaya koymuş. Geçen seneye göre ne değişti? Hayat pahalılığı mı azaldı? Bir de utanmadan çıkıp 'Biz vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyiz' diyorsunuz.

  • İYİ Parti olarak kendi hesabımızı yaptık. Asgari ücretin ocak ve temmuz aylarında yılda 2 defa belirlenmesi konusunda ısrarlıyız. Asgari ücret tespit edilirken TÜRK-İŞ'in açlık sınırının baz alınması gerektiğini düşünüyoruz. İYİ Parti olarak hem çalışanlarımızı, hem de işverenlerimizi gözeten makul asgari ücret talebimiz 2024 yılı Ocak ayı için 17 bin lira; Temmuz ayı için ise, 20 bin 500 lira.

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"BUGÜNDEN SONRA BİZİ GÜL BAHÇELERİ BEKLEMİYOR"

  • Bugüne kadar nice zorlu günler yaşadık. Nice saldırılara, hakaretlere, iftiralara göğüs gerdik. Nice ablukaları, ambargoları, engelleri aştık. Açık konuşayım; bugünden sonra da bizi gül bahçeleri beklemiyor. Tam tersine önümüzde dikenlerlerle, sırtlanlarla, haşerelerle dolu çetin bir yol var.

  • Bir taraf başka türlü hakaret ediyor, öbür taraf başka türlü hakaret ediyor. Ortak noktaları bizim hür ve müstakil olarak seçime girmemizi engellemek. 2 gündür izliyorum, yok hiçbirinin birbirinden farkı.

  • Ama unuttukları bir şey var; biz bu filmi, daha önce gördük. Biz şerbetliyiz, biz idmanlıyız! Biz alışığız! Tankla da, topla da, tüfekle de gelseler bize vız gelir, tırıs gider.

"TÜRK MİLLETİNE ÖLÜMÜ GÖSTERİP SITMAYA RAZI ETTİ"

  • İYİ Parti olarak kurulduğumuz günden beri millet iradesine saygı duymayanların nobranlığına, millete parmak sallayanların cüretkarlığına, “devlet benim” diyenler ile “ben ne dersem o olur” diyenlerin şımarıklığına hiçbir zaman prim vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz! Adına ittifak dedikleri, manda ve himaye tuzağına, geçit vermeyeceğiz. Türk milletine ölümü gösterip sıtmaya razı eden bu maskeli baloya boyun eğmeyeceğiz!

PARTİLİLERE SESLENDİ: "RANTÇILARIN YÜKÜNÜ TAŞIYAMAZSINIZ"

  • Bu mücadelede sizin omuzlarınız her yükü taşımaz. Sizin omuzlarınız fırsatçıların yükünü taşımaz. Sizin omuzlarınız rantçıların yükünü, ahlaksızların, millete tepeden bakanların yükünü taşımaz. Sizin omuzlarınız Türk’e düşman olanların Türksüz bir Türkiye peşinde koşanların Atatürk’e alerjisi olanların, terörden medet umanların yükünü taşımaz!

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ Parti
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