Akşener merakla beklenen ilk açıklamasında sert çıktı! "Artık bizi gül bahçeleri beklemiyor"

Son dakika haberi: İYİ Parti son günlerde gerek parti içi tartışmalar gerekse 'iş birliği' temaslarıyla gündemde. Partinin grup toplantısı kürsüye çıkan Meral Akşener önemli mesajlar verdi. Asgari ücretin ne kadar olacağı sorusu yanıtını ararken İYİ Parti'nin önerisini Akşener duyurdu. Akşener konuşmasının en çarpıcı bölümünde ise üstü kapalı mesajlar verdi. "Türk milletine ölümü gösterip sıtmaya razı eden bu maskeli baloya boyun eğmeyeceğiz!" ifadeleriyle dikkat çeken Akşener, "Önümüzde çetin bir yol var" dedi.
İşte Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar:
İYİ Parti söyleyecek sözü olan kadınların partisidir, tek bir kadının mücadelesini tüm kadınların mücadelesi bilerek savaşanların partisidir, plazalarda cam duvara çarpan kadınların da, rutubetli gecekondularda kaderine terk edilen kadınların da hakkını, hukukun aynı azimle savunanların partisidir. Kadınların başarısını çekemeyenler rahatsız olmaya devam edecek.
Sayın Erdoğan 2024 yılı itibarıyla maaşların 12 ayda bir zamlanacağını söyledi. Belli ki bu arkadaşımız çalışanların işini bitirmeye kafaya koymuş. Geçen seneye göre ne değişti? Hayat pahalılığı mı azaldı? Bir de utanmadan çıkıp 'Biz vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyiz' diyorsunuz.
Bugüne kadar nice zorlu günler yaşadık. Nice saldırılara, hakaretlere, iftiralara göğüs gerdik. Nice ablukaları, ambargoları, engelleri aştık. Açık konuşayım; bugünden sonra da bizi gül bahçeleri beklemiyor. Tam tersine önümüzde dikenlerlerle, sırtlanlarla, haşerelerle dolu çetin bir yol var.
Bir taraf başka türlü hakaret ediyor, öbür taraf başka türlü hakaret ediyor. Ortak noktaları bizim hür ve müstakil olarak seçime girmemizi engellemek. 2 gündür izliyorum, yok hiçbirinin birbirinden farkı.