Akşener merakla beklenen ilk açıklamasında sert çıktı! "Artık bizi gül bahçeleri beklemiyor"

Sayın Erdoğan 2024 yılı itibarıyla maaşların 12 ayda bir zamlanacağını söyledi. Belli ki bu arkadaşımız çalışanların işini bitirmeye kafaya koymuş. Geçen seneye göre ne değişti? Hayat pahalılığı mı azaldı? Bir de utanmadan çıkıp 'Biz vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyiz' diyorsunuz.