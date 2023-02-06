Akupunktur ile zayıflanır mı? Akupunktur ile nasıl kilo verilir?

Çin’in geleneksel alternatif tıp yöntemi olan akupunktur ülkemizde de uygulanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının onay verdiği merkezlerde ve bu alanda uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. Doktor onayına başvurmadan tercih edilmemesi gereken bir uygulamadır. Ağrı sıkıntıları için akupunktur uygulaması yapılacaksa işlem ağrı yaşanan bölgelere uygulanır. Bazı kişiler sigarayı bırakmak ya da kilo vermek için de akupunktur yöntemine başvurabilir. Doktorlarından onay alarak başvurabilecekleri bir yöntem olan akupunkturun kilo vermeyi destekleyici bazı özellikleri bulunduğu kabul edilmektedir.

Akupunktur zayıflatır mı?

Doktorunun onayına istinaden kilo verme amacı ile akupunktur işlemi görecek olan kişinin öncelikle akupunktur ile zayıflama noktaları belirlenir. Kilo vermek için akupunktur noktaları olarak kulak, diz ve dirsek, dudak çevresi, ayak bileği gibi bölgeler gösterilmektedir. Yapılacak olan uygulama için bu bölgelere işlem gerçekleştirilir. Önceden uzman kişiler tarafından kişiye uygulanacak olan akupunktur tedavi sürecinde bir akupunktur diyet listesi belirlenir ve spor takvimi oluşturulur. Akupunktur yöntemi ile kilo vermek isteyen kişilerin doktor kontrolünde bu ek programa uyması önemlidir. Uygulama ile kilo verdikten sonra da sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanılarak sürdürülmelidir.

Akupunktur bölgesel zayıflama için de tercih edilen bir yöntemdir. Kilo verilmek istenen bölgede tespit edilen noktalara uygulama yapılarak işlem gerçekleştirilir. Kişiler, evde akupunktur ile zayıflama yöntemi olarak uzmanlarca tespit edilen bazı akupunktur bölgelerine baskılama yapabilirler. Bu bölgeler dudak çevresi, kulak bölgesi, diz, dirsek ve ayak bileği bölgeleridir.

Akupunktur metabolizmayı hızlandırır mı?

Akupunktur ile zayıflamak isteyenler öncelikle uzman bir doktora danışmalıdır. Aksi takdirde bazı yan etkilerin görülme ihtimali bulunur. Bu yan etkiler kişilerin bünyelerine göre değişiklik göstermektedir. Özellikle hassas bünyeye sahip olan kişiler, kronik rahatsızlığı bulunan kişiler, anne adayları ve alerjik reaksiyonları olan kişiler çok daha dikkat etmeli ve doktora danışmadan asla akupunktur yöntemine başvurmamalıdır.

Kilo vermek isteyen ve bunun için akupunktur uygulaması kullanmayı tercih eden kişilerin öncelikle metabolizmasının düzenlenmesi hedeflenir. Akupunktur uygulaması ile birlikte uygulama yapılan kişinin yaşına, bünyesine hatta cinsiyetine göre farklı uygulamalar yapılmaktadır. Uzman doktor tarafından yapılan tüm yönlendirmelere uyulduğu sürece akupunktur metabolizmayı düzenler ve daha hızlı çalışmasını sağlar. Verilen akupunktur diyetine de birebir uyulması gerekmektedir. Ayrıca uygulama uzman doktor tarafından önerilen spor takvimi ile de desteklenmelidir.

Akupunktur ile 1 ayda kaç kilo verilir?

Doktor onayı ile başvurulan akupunktur tedavisi ile zayıflama için tüm yönlendirmelere uyulması son derece önemlidir. Bu sayede kişinin altı ya da sekiz hafta içinde sekiz ya da on kilo civarı kilo kaybetmesi hedeflenir. Daha fazla kilo verilmesi gerekiyorsa program buna göre düzenlenir ve uygulama devam eder. Akupunktur işlemi kilo vermek için uygulandığında akupunktur diyeti ve kişiye önerilen spor takvimi ile desteklenmelidir. Kilo vermek için yapılan akupunktur işlemi şu hedefler doğrultusunda ilerlemektedir: