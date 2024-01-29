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Aldığı sıfır araç kabusu oldu! 'Servisten çıkamıyorum'

29.01.2024 15:59 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır'da Yakup Kurttekin, yaklaşık 9 ay önce bayiden sıfır otomobil aldı. 3 ay sonra aracı arıza veren Kurttekin, servisten çıkamaz hale geldi. Aracı aldığından beri 20 günde bir muhakkak servise gittiğini belirten Kurttekin, “En son 5 gün önce aracım servisten çıktı, yine arıza verdi” dedi. Başvurduğu bayiden de olumlu bir yanıt alamayan Kurttekin, yaşadığı mağduriyetinin giderilmesini istedi. İşte detaylar...

Aldığı sıfır araç kabusu oldu! 'Servisten çıkamıyorum'

Diyarbakır'da yaşayan Yakup Kurttekin, çocuklarını okula ihtiyaçlarını karşılamak ve çocuklarını okula götürüp getirmek için araba almaya karar verdi. Yakup Kurttekin, 30 Nisan 2023 tarihinde kentteki bir otomobil bayisinden bir milyon 245 bin TL'ye sıfır araç aldı. Aldığı otomobilin sevinciyle işlemlerin ardından aracını birkaç ay kullanan Kurttekin, aracın verdiği arızalarla hayatının şokunu yaşadı.

Aracını arıza lambasının yanmasıyla servise götüren Kurttekin, yetkililerin sorunun çözüldüğünü belirttiğini söyledi. Aradan sadece 20 gün sonra yine aynı arıza lambasının yanmasıyla servise tekrar giden Kurttekin, yine aynı şekilde arızanın onarıldığı cevabını aldı.

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'3 AY SONRA ARIZA VERDİ'

Yaşadığı süreci anlatan Kurttekin, yetkililerin mağduriyetini gidermesi konusunda çağrıda bulunarak, “Aracımı 30 Nisan 2023'te bayiden sıfır aldım. Aracımı aldıktan 3 ay sonra adblue arızası vermeye başladı. Ben de direkt aracımı servise götürdüm. Servise girişim son arızayı da sayarsak 6 olacak. 6'dır benim aracın problemini çözdüklerini söylediler. Ama problem halen aynı. Ben aracın tamir işlerinden anlamam. Adblue ve motor arızası bu kez yanmaya başladı. Konuyla alakalı her gittiğimde sorunun çözüldüğü yönünde fatura verdiler. 15-20 gün aralıklarla aynı hataları almaya başladım. En son 5 gün önce aracım servisten çıktı. Şimdi yine aracımın arıza lambası yanıyor. Yetkililerden ricam; mağduriyetimi bir an önce gidermeleridir” dedi.

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'HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAĞIM'

Sorununun çözülmediği takdirde hukuki süreç başlatacağını ifade eden Kurttekin, “Aracımın değiştirilmesini talep ediyorum. Değiştirmezseler hukuki süreç başlatacağım. Mağduriyetimin giderilmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım. Kendileri bana merkezle görüştüklerini, merkezlerinin verdiği talimat doğrultusunda gerekli işlemleri yaptıklarını söyledi. Ama aynı problemi tekrar yaşıyorum. Görüldüğü gibi motor arızası halen yanıyor. Aracımı ya düzgün yapmıyorlar ya da hiç tamir etmiyorlar. Bu konuda çok mağdurum ve şikayetçiyim” diye konuştu.

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'DAHA YILI DAHİ DOLMADI'

Kurttekin, son olarak şunları kaydetti:

“Aracım şu an 9 bin 800 kilometrede ve garanti kapsamında. Daha yılı dahi dolmamış, 9 aydır bu araç bende. Yılı dolmadan sıfır bir araç 6 defa servise gider mi? Aracımı az bir fiyata da almadım. Bir milyon 245 bin TL'ye bu araç bana mal oldu. Şu anda hem mağdurum, hem bozuk araba ile geziyorum hem de aracımı düzgün tamir etmiyorlar. Aracımı bu halde mecbur kullanmak zorundayım. Bu anlamda hem benim hem çocuklarımın hayati tehlikesi var. Bu problemlerin nelere yol açabileceğini dahi bilmiyorum. Lütfen mağduriyetim giderilsin.”

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Öte yandan, aracın alındığı bayi, sorunun marka ile çözülmesi gerektiğini bildirdi.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Diyarbakır sıfır araç sıfır otomobil
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