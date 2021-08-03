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  4. Korkutan görüntü! Alevlerin ilerlediği marinadaki yatlar ve tekneler açığa demirledi

Korkutan görüntü! Alevlerin ilerlediği marinadaki yatlar ve tekneler açığa demirledi

03.08.2021 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınının 6'ncı gününde, alevlerin ilerlediği Orhaniye Mahallesi’nde marinadaki yatlar ve tekneler, önlem amacıyla açığa demirledi. Marinada bulunan az sayıda kişi ise gece saatlerinde botlarla tahliye edildi. Alevler, Orhaniye ve Hisarönü mahallerinde evleri de tehdit ediyor.

Korkutan görüntü! Alevlerin ilerlediği marinadaki yatlar ve tekneler açığa demirledi

Marmaris'in İçmeler karayolu üzerindeki Armutalan Mahallesi, Siteler mevkisinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, 29 Temmuz günü saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kuru otlar ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangın nedeniyle İçmeler, Dereözü, Osmaniye, Turunç ve Hisarönü mahallelerindeki vatandaşlar tedbir amacıyla jandarma tarafından tamamen tahliye edildi. İçmeler Mahallesi'nde ekiplere su taşırken motosikletinin devrilmesi sonucu kaza yapıp alevlerin arasında kalan Şahin Akdemir (25) yaşamını yitirdi. Akdemir'in cenazesi, ailesinin yaşadığı Köyceğiz'in kırsal geçen 30 Temmuz'da Sazak Mahallesi'nde toprağa verildi.

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MARİNA TAHLİYE EDİLDİ

6’ncı günde alevlerin yaklaştığı Orhaniye ve Hisarönü mahalleri yakınlarındaki yangını söndürme çalışmaları gece karadan arazözlerle devam etti. Orhaniye'deki özel bir marinada bulunan az sayıda kişi, gece saatlerinde botlarla tahliye edildi. Yatlar ise yaklaşan alevler nedeniyle önlem amacıyla mahallenin açıklarına demirledi.

Dağların yamaçlarındaki alevler, rüzgarın da etkisiyle eteklere kadar inip, Orhaniye ve Hisarönü mahallerindeki evleri tehdit etmeye başladı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte helikopterlerin de devreye girmesiyle söndürme çalışmaları daha etkin yapılmaya başlandı.

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DHA

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Marmaris
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