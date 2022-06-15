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Ali Babacan'dan çarpıcı açıklama! ''Biz bugün devralalım, en geç 2 seneye enflasyon tek haneye düşer'

15.06.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altılı masanın ortaklarından, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Babacan, 'iktidara gelmeleri durumunda ekonomiyi ne kadar sürede toparlayacakları' şeklindeki soruya 'kriz ikliminin ortadan kalkması' ve 'enflasyonun tek haneye düşmesi' için tarihler verdi. Babacan ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın altılı masaya adaylarını açıklaması çağrısına yönelik "Her şeyi ona söyleyecek değiliz, kusura bakmasın" şeklinde yanıt verdi.

Ali Babacan'dan çarpıcı açıklama! ''Biz bugün devralalım, en geç 2 seneye enflasyon tek haneye düşer'

DEVA Partisi lideri Babacan'ın ekonomiye ilişkin açıklamaları dikkat çekti. "Ekonomimiz, gözlerimizin önünde eriyor. Türkiye'nin kredi notu, tarihin en kötü seviyesine indi" diyen Babacan, "Şu andaki ekonomik tabloyu biz bugün devralalım, altı ayda kriz iklimi ortadan kalkar, en geç iki senede de enflasyon tekrar tek haneye düşer" diye konuştu. Babacan Erdoğan'ın adaylarını açıklaması çağrısına da "Altılı masa bizim işimiz. Ne yaptığımızı biliyoruz. Takvim de tıkır tıkır işliyor" diye yanıt verdi.

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"TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTU TARİHİN EN KÖTÜ SEVİYESİNE İNDİ"

Babacan, parti genel merkezinde düzenlediği haftalık değerlendirme toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin temerrüt riskinin bugüne dek görülmeyen bir seviyeye geldiğini iddia eden Babacan, "Şu anda ekonomik ve finansal bir beka sorunuyla karşı karşıyayız. Ekonomimiz, gözlerimizin önünde eriyor. Türkiye'nin kredi notu tarihin en kötü seviyesine indi. Türkiye'nin temerrüt riskini, yani iflas riskini gösteren 5 yıllık CDS bugün itibarıyla tam 836 baz puana çıktı." diye konuştu.

"ŞAKASI YOK, MİLLET YILLARCA AĞIR BEDELLER ÖDEMEK ZORUNDA KALIR"

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, hükümete ekonomi konusunda acil önlem alınması çağrısında bulunarak, "Bu işin şakası yok. Türkiye'yi bir kez temerrüt çukuruna, iflas çukuruna düşürürseniz, bu millet yıllarca ağır bedeller ödemek zorunda kalır." ifadelerini kullandı.

Kur Korumalı Mevduat uygulamasını eleştiren Babacan, "Kur bugünkü seviyede kalsa bile kur korumalı hesaplara ödeyecekleri kur farkı 160 milyar lira olacak. Yeni icat diye sundukları projeye ödeyecekleri 160 milyar lira. O da kur burada durursa. Bundan sonra da dolar kurundaki her 1 liralık artış, Hazineye 50-60 milyar lira ilave yük getirecek." değerlendirmesini yaptı.

"HER ŞEYİ ONA SÖYLEYECEK DEĞİLİZ"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Ali Babacan, iktidara gelmeleri halinde ekonomiyi ne kadar sürede toparlayacakları yönündeki bir soruya, "Ülke bir iflas durumuna düşmezse şu andaki ekonomik tabloyu biz bugün devralalım, altı ayda kriz iklimi ortadan kalkar, en geç iki senede de enflasyon tekrar tek haneye düşer." karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, altılı masanın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamalarının hatırlatılması üzerine de Babacan, "Altılı masa bizim işimiz. Ne yaptığımızı biliyoruz. Takvim de tıkır tıkır işliyor. Her şeyi de ona söyleyecek değiliz, kusura bakmasın." dedi.

(AA)

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