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Ali Babacan'dan gençlere çağrı: 'Anne ve babanızla konuşun'

18.05.2023 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı ortağı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gençlere çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Babacan, "Anne, babalarınızı, aile büyüklerinizi konuşacağız. Sizden ricam onlarla konuşun. Öfkeyle parmak sallayan siyasetin size son 5 senede kaybettirdiklerini anlatın. Varsa, ülkemizden giden arkadaşlarınızı anlatın. Canları yana yana yabancı ülkelerde yaşadıklarını anlatın" dedi.

Ali Babacan'dan gençlere çağrı: 'Anne ve babanızla konuşun'

Türkiye'de gözler Cumhurbaşkanlığı seçimi için ikinci tura çevrildi. 28 Mayıs'ta yapılacak seçimlerle ilgili olarak Millet İttifakı ortağı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gençlere çağrıda bulundu.

Babacan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Genç arkadaşlarım merhaba,

Biliyorum her yerde siyaset görmekten ve size seslenen siyasetçilerden yoruldunuz.

Ama ben bugün sizlerden oy istemeyeceğim. Siz zaten çok daha fazlasını yapıp yılmadan sandıklarda mücadeleye devam ettiniz.

Bugün başka bir şey konuşacağız.

Anne, babalarınızı, aile büyüklerinizi konuşacağız.

Sizden ricam onlarla konuşun.

Kutuplaşmış bir iklimde, mahalle duvarlarını artık yıkmak istediğinizi, ayrımcılığı istemediğinizi anlatın.

Türkiye’den vazgeçmediğinizi fakat kalmak için mümkün olan taleplerinizi anlatın.

Adaletin, hakkın, fırsat eşitliğinin ne denli hayati olduğunu anlatın.

Geçmişin hayaletlerinin korkusu yüzünden sizlerin bugününüzün nasıl zarar gördüğünü anlatın.

Öfkeyle parmak sallayan siyasetin size son 5 senede kaybettirdiklerini anlatın.

Varsa, ülkemizden giden arkadaşlarınızı anlatın. Canları yana yana yabancı ülkelerde yaşadıklarını anlatın.

Tüm bunları ancak sizinle birlikte anlatabiliriz. Çünkü bizler bazı evlerdeki TV’lerde hiç yer bulamıyoruz.

O evlerde bizim sesimiz olun.

Biliyorum, sizin aklınız ve desteğiniz bizimle olduktan sonra bugünkü iktidarın arka bahçesi olmuş kanallara ihtiyacımız yok.

Hadi, anlatmaya başlayalım.

Türkiye’den vazgeçmeyen inadınızla, özgür ve zengin yarınları beraber inşa edelim."


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