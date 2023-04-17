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Ali Babacan'dan Muharrem İnce yorumu! 'Canlı yayına çıkıp, dosyaların içine 2-3 sayfa takmış...'

17.04.2023 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı ortağı ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı projeler üzerinden eleştirerek "Ne diyor Erdoğan 'Önce ben, ben' diyor. Ondan sonra ne olacağı, nasıl olacağı geliyor ama hiç bir şey ortaya çıkmıyor." dedi. Sunucunun "Muharrem İnce'ye baktığınızda o 'ben' ifadesiyle karşılaşıyor musunuz?" sorusuna Babacan, "Bir televizyon programında geçen gördüm. Dosyaların içine 2-3 sayfa takmış, şu konuda, bu konuda hazırlığımız var diyor" yorumunda bulundu.

Ali Babacan'dan Muharrem İnce yorumu! 'Canlı yayına çıkıp, dosyaların içine 2-3 sayfa takmış...'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, FOX TV'de canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu. AK Partili ve Bakanlık dönemlerine atıfta bulunan ve projeler üzerinden Erdoğan'ı eleştiren Babacan, "Çok vardı, birçok saçmalığı önledik biz. Varlık Fonu dimi, Varlık Fonu kurdular, ben önledim" dedi. "Ne diyor Erdoğan 'Önce ben, ben' diyor" diyen Babacan, sunucunun "Muharrem İnce'ye baktığınızda o 'ben' ifadesiyle karşılaşıyor musunuz?" sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti.

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"SABAH UYANDIĞINDA AKLINA NE GELİYORSA YAPMAK İSTİYOR"

Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eleştiride bulunarak "Plan ve programla kendisini bağlamak istemiyor. Sabah uyandığında aklına ne geliyorsa yapmak istiyor. Böyle bir yönetim tarzı var. Halbuki biz plana, programa inanıyoruz, hesap ve kitaba inanıyoruz." dedi.

"BİRÇOK SAÇMALIĞI BİZ ÖNLEDİK"

Sunucunun, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sizin şaşırıp durdurmak istediğiniz bir adımı var mıydı, AK Parti yıllarınızda, Bakanlık yıllarınızda? " sorusuna Babacan şunları ifade etti:

"Çok vardı, birçok saçmalığı önledik biz. Varlık Fonu dimi, Varlık Fonu kurdular, ben önledim. Ortak politikalar mutabakat metnine yazdık, Varlık Fonu'nu derhal kapatacağız dedik. Yerine Konut Finansmanı Kurumunu'nu kuracağız dedik. Bu Türkiye'deki bütün konut piyasasının finansmanı için yepyeni bir sistemdir. Bugün gelişmiş ekonomilerde olan ama Türkiye'de henüz olmayan bir sistemdir. Konut piyasasının finansmanı için sürekli uygun kaynak bulmanın formülü budur. Teknik detaylarına girmeyeyim ama her şeyini hazırladık bunun.

Allah bu milleti cehaletten korusun. Cehalet başa dert. Bilmek, bilerek hareket etmek gerekiyor. Allah'ın verdiği aklı kullanmak gerekiyor ve ilimle hareket etmek gerekiyor. Siz bunu yapmazsanız bu ülkenin başı dertten kurtulmaz. Bunu için biz her şeyle hazırlanıyoruz. Biz her şeyimizi hazırladık, bunlar bitti biz ondan sonra Cumhurbaşkanı adayımızı açıkladık. Şu anki iktidarın kafası önce kim sorusu. Ne diyor Erdoğan 'Önce ben, ben' diyor. Ondan sonra ne olacağı, nasıl olacağı geliyor ama hiç bir şey ortaya çıkmıyor."

MUHARREM İNCE YORUMU: DOSYALARIN İÇİNE 2-3 SAYFA TAKMIŞ...

Babacan, "Muharrem İnce'ye baktığınızda o 'ben' ifadesiyle karşılaşıyor musunuz? Çünkü orada da projeleri çok net olarak görmüyoruz" sorusuna ise "Muharrem İnce'yi çok fazla takip etmiyorum. Bir televizyon programında geçen gördüm. Dosyaların içine 2-3 sayfa takmış, şu konuda, bu konuda hazırlığımız var diyor. Sormak detaylı lazım, ellerinde şu var mı, bu var mı diye" açıklamasını yaptı.

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Ali Babacan Muharrem İnce Memleket Partisi DEVA Partisi

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