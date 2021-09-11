Alkollü mekânda kız meselesi yüzünden çıkan tartışmada ortalık savaş alanına döndü

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bulunan bir alkollü mekânda iddiaya göre, gece saatlerinde kız meselesinden kaynaklı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şişelerin havada uçuştuğu kavgada taraflar, kadın erkek demeden birbirlerine saldırdı. Güçlükle ayrılmaya çalışılan taraflar mekânı birbirine katarken, bir kadının ettiği küfürler görenleri şoka soktu. O anlar anbean cep telefonu kameralarına yansırken olay yerine gelen güvenlik güçleri kavgayı ayırdı.

GENÇ AVUKAT DA AYNI MEKÂNDA KURBAN GİTMİŞ

Öte yandan, geçtiğimiz yıllarda aynı mekanda iki grubun kavgasını ayırmaya çalışan avukat Armanç Arkaş, başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetmişti.

(İHA)

