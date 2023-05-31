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Alman siyasetçi Manfred Weber'den küstah açıklama: "Türkiye, kesinlikle AB'ye giremeyecek"

31.05.2023 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa Halk Partisi (EPP) Grubu Başkanı ve Alman siyasetçi Manfred Weber küstah bir açıklamaya imza attı. Weber, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğiyle alakalı, "Uzun vadede böyle bir şeyin olmayacağına ve olmaması gerektiğine inanıyorum" açıklamasında bulundu.

Alman siyasetçi Manfred Weber'den küstah açıklama: "Türkiye, kesinlikle AB'ye giremeyecek"

Türkiye'nin AB üyelik süreciyle ilgili sürekli sansasyonel açıklamalarıyla tanınan Avrupa Halk Partisi Grubu Başkanı ve Alman siyasetçi Manfred Weber, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferi sonrası katıldığı bir televizyon programında yine dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Weber, Türkiye'nin olası AB üyeliğini "kalıcı" olarak reddettiğini söyledi.

"TAM ÜYELİK SÜRECİ AB VE TÜRKİYE'Yİ BİRBİRİNE UZAKLAŞTIRDI"

Manfred Weber yaptığı açıklamada, "Tam üyelik serabının peşinde koştuğumuz on yıllar Türkiye ve AB'yi birbirinden uzaklaştırdı" dedi.

Öte yandan Weber, Türkiye'nin AB üyeliğiyle ilgili gelen bir soruya, "Kesinlikle hayır. Uzun vadede böyle bir şeyin olmayacağına ve olmaması gerektiğine inanıyorum" ifadesini kullandı.

Weber, "Türkiye, elbette Avrupa ile sadece serbest ticaret bölgesine dahil edilebilir. Ancak, AB bundan çok daha fazlasıdır; bir kimlik vardır, bir aidiyet duygusu vardır ve politikacılar bu genişleme adımlarını atarken bunu göz önünde bulundurmalıdır" dedi.

SEÇİM SÜRECİNİ DEĞERLENDİRDİ

Türkiye'deki seçim sürecinde dinin önemli bir rol oynadığını ifade eden Weber, İsveç'in NATO üyeliği konusuna da değinerek, "Erdoğan'ın, İsveç'e yeşil ışık yakmasını bekliyorum, aksi takdirde prensip sorunları ortaya çıkacaktır. Ayrıca, ekonomik işbirliğinde de sorunlar olacak..." ifadelerini kullandı" dedi.

"TEHDİT ETMEK İSTEMEM AMA..."

Weber Türkiye'nin ihracatının yüzde 42'sinin AB'ye yönelik olduğunu vurgulayarak, "Türkiye, için hala son derece önemliyiz. Bazen bunu da göstermelisiniz, şimdi tehdit etmek istemem ama bunu açıkça belirtmek istiyorum: Avrupa Birliği olarak son derece güçlüyüz. Erdoğan'a gelecekte de şunu söyleyeceğim: Dostça ve ortaklık içinde çalışmak istiyorum, ancak siz de bir karar vermek zorunda kalacaksınız" dedi.

Weber, "Sahip olduğumuz gücü kullanmak ve her zaman 'iyi adam' olmak istemiyoruz. Avrupa Türkiye ile açık konuşmalı ve şunu söylemelidir: 'Sizden belirli bir davranış bekliyoruz, çünkü aksi takdirde ilişkiler diğer alanlarda da gerilecektir" diye ekledi.

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