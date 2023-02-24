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Almanya'da depremle ilgili skandal duyuru! Tepkilere neden oldu... Hastane yönetiminden açıklama geldi

24.02.2023 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardım kampanyaları düzenlenirken, Almanya’nın Baden Württember eyaletindeki Ulm Üniversite Hastanesi’nde yapılan yazılı bir duyuru tepkilere neden oldu. Söz konusu duyuruda, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin Türkiye ve Suriye’deki deprem bölgelerine gönderilmek üzere toplanması çağrısı tepki çekerken, hastane yönetiminden konuyla ilgili açıklama geldi.

Almanya'da depremle ilgili skandal duyuru! Tepkilere neden oldu... Hastane yönetiminden açıklama geldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye için yardım kampanyalarının düzenlendiği Almanya’da bir hastanede yapılan duyuru tepkilere neden oldu. Baden Württember eyaletindeki Ulm Üniversite Hastanesi'nden yapılan yazılı bir duyuruda, deprem bölgelerine son kullanma tarihi geçmiş veya çöpe atılacak malzeme gönderilebileceği belirtildi.

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TEPKİLERE NEDEN OLAN DUYURU NEDENİYLE AÇIKLAMA GELDİ

Yapılan duyuru Türk vatandaşların tepkisini çekerken, hastane yönetiminden konuyla ilgili açıklama geldi. Hastane tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yardım kampanyasının hastane tarafından düzenlenmediği kaydedilerek, “Duyuru üniversite hastanemizin resmi bir yazısı değildir. Söz konusu metin iç yazışmalardaki bir e-postadan alınmıştır. Yanlış anlaşılmadan dolayı çok üzgünüz” ifadelerine yer verildi.

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Açıklamanın devamında ise hastanenin konuyla ilgili faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, “Bandajlar, mide tüpleri veya sondalar gibi şu anda son kullanma tarihi geçmiş, ancak tamamen işlevsel, yüksek kaliteli ve orijinal ambalajlı malzemeler hastane istasyonlarında toplanmaktadır. Herhangi bir ilaç içermediği açıkça belirtilen bu malzemeler, kriz bölgelerine destek amaçlı bazı inisiyatiflere devrediliyor. Son kullanma tarihi geçmemiş materyaller ve hasta bakımı için gerekli olan malzemeler ise hastane tarafından üçüncü şahıslara verilemez” ifadeleri yer aldı. (İHA)

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deprem Almanya yardım

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