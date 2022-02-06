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Almanya Ukrayna'ya silah verecek mi? Liste ortaya çıkmıştı! İddialara jet cevap

06.02.2022 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim her geçen gün tırmanırken Ukrayna'nın, talep ettiği silahların listesini Almanya’ya verdiği ileri sürülmüştü. Son olarak bu iddialara Almanya'dan jet bir cevap geldi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya'nın Ukrayna'ya silah vermeyeceğini belirtti.

Almanya Ukrayna'ya silah verecek mi? Liste ortaya çıkmıştı! İddialara jet cevap

Scholz, ABD'ye yapacağı ziyaret öncesi Almanya Birinci Televizyon Kanalı ARD'ye verdiği röportajda, Ukrayna krizinde müttefiklerle açık strateji izlediklerini belirterek, NATO'da, Avrupa Birliği (AB) ve ABD ile koordinasyon içinde olmanın önemli olduğunu ifade etti. ABD'ye yapacağı ziyaretle bir süreden beri ilerleme sağladıkları konuları somutlaştıracaklarını belirten Scholz, "Örnek olarak birincisi, Ukrayna'ya yönelik askeri saldırganlığın Rusya için yüksek maliyeti olacağını nasıl açıklığa kavuşturabiliriz? Bunu hep vurguladık. Bu konuda ABD, AB ve ilgili olan herkesle çok net hazırlıklar yaptık." dedi.

Şansölye Scholz, stratejinin ikinci bölümünün Rusya ile diyalogda kalınması olduğunu aktararak, ABD ile Rusya arasında ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatında (AGİT) yapılan görüşmelerin önemine işaret etti.

ALMANYA UKRAYNA'YA SİLAH VERECEK Mİ?

Alman hükümetinin Ukrayna'ya 5 bin miğferin yanında gece görüş cihazları, sinyal bozucu veya telsiz göndermeyi düşünüp düşünmeyeceğine ilişkin soru üzerine Scholz, yıllardan beri Alman hükümetinin net bir yol izlediğini vurgulayarak, "Kriz bölgelerine silah vermiyoruz ve Ukrayna'ya saldırı silahı sağlamıyoruz. Selefim böyle yaptı. Bu doğruydu ve doğru kalacak." ifadelerini kullandı.

Scholz, Alman halkının çoğunun da bu konuya Alman hükümeti gibi yaklaştığını belirtti.

Ekran Alıntısı

Bir kriz durumu olduğunu söyleyen Alman Başbakan, Avrupa'da bir savaşı önleme konusunda kendisini sorumlu hissettiğini vurguladı.

Scholz, Rusya'ya yönelik yaptırımlar arasında Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının bulunup bulunmadığına ilişkin soruya da "Somut hazırlıklarımız var. AB'de müttefiklerimizle ve ABD ile alacağımız olası yaptırımlar konusunda yakın görüşmeler yapıyoruz. Bunlar, gerektiğinde çok geniş kapsamlı ve çok sert yaptırımlar olacak. Mevcut çabalarımız yaptırımların gerekli hale gelmesini önlemeye yönelik olsa da." dedi.

Başbakan Scholz, tüm önlemlere ayrı ayrı bakıldığını ve hiçbir önlemin dışlanmadığını kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Alman Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberinde, Ukrayna'nın Berlin Büyükelçiliği tarafından Almanya Dışişleri Bakanlığına ve bir kopyası da Savunma Bakanlığına verilen mektupta, Ukrayna’nın, Almanya’dan beklediği silahların listesinin de yer aldığı belirtilmişti.

Haberde, mektupta istenen silahların savunma amaçlı olduğunun vurgulandığı aktarılarak, bu talebin gergin durum ve Rus tehdidinden dolayı bir an önce işleme alınmasının istendiği ifade edilmişti.

İŞTE O LİSTE

Habere göre listede, orta menzilli uçaksavar füze sistemi, taşınabilir uçaksavar füzeleri, mikrodalga imha sistemi ve elektronik takip sistemlerinin yanı sıra gece görüş cihazı, gözetleme kameraları, dijital telsizler, mayın imha sistemleri ve radar istasyonları gibi bir çok silah ve askeri malzeme yer alıyordu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Rusya Ukrayna
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