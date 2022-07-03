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Altılı masa bugün bir kez daha toplanıyor! Cumhurbaşkanı adayı açıklanacak mı?

03.07.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muhalefetin oluşturduğu altılı masa Meral Akşener’in ev sahipliğinde bugün bir kez daha bir araya gelecek. Görüşmenin ardından cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bir açıklama beklenmezken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üçüncü kez aday olması hakkında ‘söylem birliği’ belirleneceği öne sürüldü. İşte 6’lı masanın yapacağı son toplantı öncesi gelen son dakika haberinin detayları…

Altılı masa bugün bir kez daha toplanıyor! Cumhurbaşkanı adayı açıklanacak mı?

Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş hedefiyle kurulan 6’lı masa, bugün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ev sahipliğinde toplanacak. Görüşmede aday açıklanması beklenmezken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “üçüncü kez adaylığı” tartışmasında “söylem birliği” belirleneceği konuşuluyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ev sahipliğinde buluşacak.

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“Üçüncü Mustafa Kemal Zirvesi” adı verilen toplantıda liderler, önceki beş buluşmadan farklı olarak saat 14.00’te, öğle yemeğinde bir araya gelecek. Bu değişikliğin, “toplantıların uzun sürmesi ve bildiri yayımının geç saate kalması” nedeniyle yapıldığı öğrenildi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, toplantıda liderlerin, Erdoğan’ın açıkladığı “üçüncü kez adaylığı” ve bunun ardından kamuoyunda başlayan “aday olup olamayacağı tartışmalarını” değerlendirmesi bekleniyor. Liderlerin bu konuda görüş alışverişinde bulunacağı ve bir “söylem birliği oluşturacağı” dile getiriliyor. Edinilen bilgiye göre, iktidar kanadından 6’lı masaya yönelen “adayınızı açıklayın baskısına karşı nasıl bir tavır alınacağına” da üçüncü Mustafa Kemal Zirvesi’nde karar verilecek.

Toplantının ardından liderler “bir aday açıklamayacak”, “aday belirleme süreci” ağustos ayında Saadet Partisi’nde yapılacak yedinci zirvenin gündeminde olacak.

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