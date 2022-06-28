Merkezinde Zafer Partisi’nin olduğu yeni ittifak iddiası kulisleri salladı! 5’li masa mı geliyor?

Ankara kulislerini karıştıran yeni ittifak iddiası geldi. MAK Araştırma Şirketi'nin sahibi Mehmet Ali Kulat, yeni bir ittifak kurulacağını ve merkezinde Zafer Partisi'nin olacağını duyurdu.

Altılı masa seçime yönelik çalışmalarını sürdürürken AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı da son olarak Erdoğan'ın adaylığını açıkladı. Türkiye'deki seçim tahminleri bu iki ittifak arasında kurulurken MAK Araştırma Şirketi'nin sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üçüncü bir cepheye işaret etti.

Kulat, yeni bir ittifakın kurulduğunu duyurdu. Kulat, söz konusu ittifakın merkezinde Zafer Partisi'nin olacağını yazarken diğer partilerin isimlerinden bahsetmezken açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Yeni bir ittifak geliyor. Zafer Partisi’nin merkezinde olduğu bu yeni ittifakta şimdilik 5 parti var. Hayırlı olsun.”



