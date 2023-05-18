Altılı masaya kabul edilmemişti! Hüseyin Baş'ın 'bir dost' diyerek yaptığı paylaşım ses getirdi

Uzun süren seçim maratonunun ilk turu geçtiğimiz pazar günü tamamlandı. Seçim sürecinde bir dönem gündem olan BTP lideri Hüseyin Baş, seçime girmeme kararı almasına rağmen sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

ALTI MASAYA KABUL EDİLMEMİŞTİ

Söylemleriyle adından sıkça bahsettiren Hüseyin Baş, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının belirlenmediği dönemde altılı masaya katılma ihtimaliyle uzun süre gündem olmuştu. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in aracılığıyla bu teklif masaya götürülmüştü. Talebi kabul edilmeyen Baş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasından sonra muhalefete desteğini açıklayarak partisinin seçimlere girmeyeceğini duyurmuştu.

'BİR DOST' DİYEREK PAYLAŞTI

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Baş'ın son paylaşımı yine dikkatleri üzerine çekti. "Bu sözüm siyasilere; Atatürk’e sarılın o sizi kurtarır. Bir dost… " ifadelerinin kullanın Baş'ın paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Baş'ın paylaşımı şu şekilde;





