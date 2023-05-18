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  4. Altılı masaya kabul edilmemişti! Hüseyin Baş'ın 'bir dost' diyerek yaptığı paylaşım ses getirdi

Altılı masaya kabul edilmemişti! Hüseyin Baş'ın 'bir dost' diyerek yaptığı paylaşım ses getirdi

18.05.2023 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs seçimlerinin sona ermesinden sonra gözler ikinci tura kalan adayların izleyeceği politikalara çevrilmişti. Seçim döneminde adı altılı masayla anılan ancak katılamayan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın, sosyal medya hesabından 'bir dost' ifadeleriyle yaptığı paylaşım ses getirdi.

Altılı masaya kabul edilmemişti! Hüseyin Baş'ın 'bir dost' diyerek yaptığı paylaşım ses getirdi

Uzun süren seçim maratonunun ilk turu geçtiğimiz pazar günü tamamlandı. Seçim sürecinde bir dönem gündem olan BTP lideri Hüseyin Baş, seçime girmeme kararı almasına rağmen sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

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ALTI MASAYA KABUL EDİLMEMİŞTİ

Söylemleriyle adından sıkça bahsettiren Hüseyin Baş, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının belirlenmediği dönemde altılı masaya katılma ihtimaliyle uzun süre gündem olmuştu. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in aracılığıyla bu teklif masaya götürülmüştü. Talebi kabul edilmeyen Baş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasından sonra muhalefete desteğini açıklayarak partisinin seçimlere girmeyeceğini duyurmuştu.

'BİR DOST' DİYEREK PAYLAŞTI

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Baş'ın son paylaşımı yine dikkatleri üzerine çekti. "Bu sözüm siyasilere; Atatürk’e sarılın o sizi kurtarır. Bir dost… " ifadelerinin kullanın Baş'ın paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Baş'ın paylaşımı şu şekilde;

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Anahtar Kelimeler:
BTP Bağımsız Türkiye Partisi Hüseyin Baş

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