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'Altın bulduk' Telefonlarına gelen mesaja yanıt verince... Detaylar akılalmaz! 'Tesadüf' dediler

13.04.2023 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da vatandaşları altın buldukları ve elden çıkarmak için uygun fiyatla satmayı vadeden suç örgütü jandarma tarafından çökertildi. 53 ayrı adreste 250 jandarma personelinin katılımıyla yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 41 şüpheliden 25’i tutuklandı. Dolandırıcıların mesajlarında ’Altın bulduk, ara beni değerlendirelim’ şeklinde mesajlar attıkları tespit edilirken mesaja karşılık veren vatandaşlara sahte altın satarak dolandırdıkları belirlendi.

'Altın bulduk' Telefonlarına gelen mesaja yanıt verince... Detaylar akılalmaz! 'Tesadüf' dediler

Manisa merkezli, dolandırıcılara yönelik operasyonda ortaya çıkan detaylar akıllara durgunluk verdi. Manisa İl Jandarma Komutanlığınca; Manisa ve İzmir’de 5 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu “Suç İşlemek Amacı ile Örgüt Kurdukları ve vatandaşları dolandırdıkları” tespit edilen şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi maksadıyla 250 Jandarma personelinin katılımıyla Manisa merkezli 53 ayrı adreste eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 41 şüpheli şahıs yakalanırken, şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda vatandaşları dolandırmakta kullandıkları çok miktarda sahte altın ve sahte paranın yanı sıra tabancalar, av tüfekleri, uyuşturucu maddeler, içerisinde kişisel bilgilerin olduğu dokümanlar, dijital materyaller, bilgisayar, laptop, usb bellek, tablet, hard disk ve cep telefonları ele geçirildi.

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TELEFON MESAJIYLA ULAŞMIŞLAR: 'ALTIN BULDUK'

Örgüt mensuplarının kişisel bilgilerini ele geçirdikleri vatandaşlara telefon mesajıyla ulaşarak ’Tesadüfen bulduklarını iddia ettikleri altınları elden çıkarmak maksadıyla uygun fiyata satmayı’ vadettikleri ve mesaja karşılık veren vatandaşlara sahte altın satarak dolandırdıkları tespit edildi.

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SUÇ ÖRGÜTÜ TAMAMEN ÇÖKERTİLDİ

Gerekli yasal işlemlerin yapılmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25’i tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Halen adli işlemleri devam 14 şüphelinin olduğu ve operasyonda tutuklu sayısının artabileceği öğrenildi.

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Edinilen bilgiye göre yapılan geniş çaplı operasyonla vatandaşları dolandıran suç örgütünün tamamen çökertildiği öğrenildi. (İHA)

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