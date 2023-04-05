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Alzheimer hastalığının yıllar önce görülen ilk belirtisi! Gözlerdeki değişime dikkat

05.04.2023 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alzheimer tüm yaşamı etkisi altına alarak temel ihtiyaçların giderilmesini bile zorlaştıran hastalıklardandır. Yaşlılık hastalığı olarak bilinen Alzheimer'ın görülme oranının daha erken yaşlara düştüğü bilinmektedir. Alzheimer hastalığını erken teşhis etmek bu hastalığın tedavisi için büyük önem taşır. Alzheimer, teşhis edilmeden yıllar önce gözlerde ortaya çıkan değişim bu hastalığın uyarı işareti olabilir.

Alzheimer hastalığının yıllar önce görülen ilk belirtisi! Gözlerdeki değişime dikkat

Alzheimer, beyin hücrelerinin ölümü ve bilişsel fonksiyonların azalması nedeniyle oluşur. Başlarda basit unutkanlıklarla başlayan Alzheimer, zaman geçtikçe hastanın yakın geçmişini ve çevresindeki kişileri unutmasına sebep olabilir. Ancak Alzheimer'ın tek belirtisi unutkanlık değildir. Günümüzde giderek artan Alzheimer hastalığı hakkında yapılan araştırmalarda beyinde gerçekleşen bu hastalığın ilk belirtilerinin onlarca yıl önce başladığını buldu.

BU KONUDA YAPILAN İLK ÇALIŞMA

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Acta Neuropathologica dergisinde yayınlanan çalışma , Alzheimer hastalığının ilk belirtilerinin gözlerinizde ortaya çıkabileceğini öne sürdü. Maya Koronyo-Hamaoui şunları söyledi: "Çalışmamız, Alzheimer hastalığının insan retinasındaki protein profillerinin ve moleküler, hücresel ve yapısal etkilerinin ve bunların beyindeki ve bilişsel işlevdeki değişikliklerle nasıl eşleştiğinin derinlemesine analizlerini sağlayan ilk çalışmadır."

ARAŞTIRMA 14 YILI KAPSIYOR

"Retinadaki bu değişiklikler, hafıza, yön bulma ve zaman algısı için bir merkez olan entorinal ve temporal korteks adı verilen beynin bölümlerindeki değişikliklerle ilişkiliydi." Araştırma ekibi , Alzheimer hastalığı ve hafif bilişsel bozukluğu olan 86 insan donörden 14 yıl boyunca retina ve beyin dokusu örnekleri topladı.

HASTALIĞI OLAN KİŞİLERDE AYNI ARTIŞLAR GÖRÜLDÜ

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Daha sonra normal bilişsel işleve sahip donörlerden alınan numuneleri, hafif bilişsel bozukluğu olanlarla ve ileri evre Alzheimer hastalığı olanlarla karşılaştırdılar. Bulgular, hem Alzheimer hem de erken bilişsel gerileme yaşayan kişilerde Alzheimer hastalığının önemli bir belirteci olan beta-amiloidde önemli artışlar gösterdi.

RETİNANIN ÇEVRESİNDEKİ DEĞİŞİME DİKKAT!

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Ayrıca, beyin ve retinadan beta-amiloidin temizlenmesi de dahil olmak üzere diğer hücrelerin onarımından ve bakımından sorumlu olan hücreler, bilişsel sorunları olanlarda yüzde 80 oranında azaldı. Araştırmacılara göre, retinanın uzak çevresindeki hücrelerde doku atrofisi ve iltihaplanma , bilişsel durumu en iyi tahmin edendi.

HASTALIĞIN ERKEN TEŞHİSİNİ SAĞLAYABİLİR

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Bu bulgular çarpıcı çünkü sonunda Alzheimer hastalığını daha erken teşhis etmeye yardımcı olabilecek görüntüleme tekniklerinin gelişmesine yol açabilir. Araştırmaya dahil olmayan Macc Care Demans Lideri Deena Heaney, Express.co.uk'ye şunları söyledi : "Çalışma çok ilginç bir okuma sunuyor, hastalığı tespit etmeye yardımcı olabilecek her şey ileriye doğru atılmış olumlu bir adımdır.

"Erken teşhis ve teşhis için stratejiler oluşturma ve yalnızca son derece yararlı olabilecek uygun yönlendirmeler yapma konusunda gözlükçülerin nörologlarla yakın bir şekilde çalışmasını gerektirebilecek ek testlerin sonucunu görmek çok ilginç olurdu."

ERKEN ALZHEİMER BELİRTİLERİ

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Ayrıca, Feel Good Contacts'tan Khuram Sarwar, bu bölgede bazı semptomların da ortaya çıkabileceğini paylaştı. Alzheimer hastalığının olası görsel semptomlarından bazıları aşağıdakilerle ilgili sorunları içerebilir:

  • Derinlik algısı
  • Kontrast sorunları
  • Okuma
  • Hareket eden nesneleri takip etmek.
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