Aman dikkat! Bunları yapmazsanız evinize ve eşyalarınıza kötü kokular sinebilir: Binlerce kişi şikayetçi...

Evinize, koltuklarınıza ve perdelere sinen başlıca kokuların sebebi düzenli havalandırma ve temizlik yapmamak. Bunların yanında evde pişen yemekler, içilen sigaralar ve evcil hayvanlar da kokuya neden olabilir. Kötü kokularla etkin mücadele için kimi alışkanlıklarınızı bırakmak ve kokunun kaynağını bularak yok etmek gerekir. Haydi gelin, kötü kokularla mücadele yollarına birlikte göz atalım!

EVDE KÖTÜ KOKUYA SEBEP OLAN ALIŞKANLIKLAR NELER?

Yeterli Havalandırma Yapmamak: Evde hava sirkülasyonu sağlanmadıkça kötü kokuya sebep olan partiküller eşyalarınıza kalıcı olarak yerleşebilir.

Banyo ve Mutfak Gibi Zeminleri Islak Bırakmak : Banyo ve mutfak zeminleri ıslak kaldığında bakteri üremesine son derece müsait hale gelir. Ayrıca mutfak ve banyoda bulunan eşyaların ıslak olması zamanla kötü kokuya sebep olabilir.

Mutfakta Davlumbaz Kullanmamak: Yemek pişirdiğinizde ortaya çıkan koku ve nemin filtrelenerek atılmasını sağlayan davlumbaz, kullanılmadığı takdirde perdelerinizde ve mutfağınızda kötü kokuya yol açabilir.

KÖTÜ KOKULARLA MÜCADELE EDERKEN BU YÖNTEMLERİ UYGULAYIN!

Perdelerinize sigara kokusu sinmemesi için bulunduğunuz ortama kahve çekirdekleri koyabilirsiniz.

İçtiğiniz sigara izmaritlerini koku yaymaması için bekletmeden çöpe atmalısınız.

Bir çay bardağı suya karbonat ekleyerek sigara içilen ortama koyabilirsiniz.

Mum yakarak kokunun dağılmasını sağlayabilirsiniz. Aynı anda pencereyi açmalısınız.

Koltukları yüksek emiş gücü olan elektrikli süpürge ile temizleyip ardından deterjanlı su ile çok ıslatmadan silebilirsiniz.

Kediniz koltuğa işediğinde ya da bir sıvı döküldüğünde koltuk süngerine ulaşıp rutubet ve küf kokusu oluşmadan sıvıyı temizlemelisiniz.

Tuvaletten yayılan kötü kokuyu önlemek için limon ve karbonat dökerek temizleyebilirsiniz.

Banyo ve tuvalet giderlerinin tıkalı olmadığından emin olmalısınız.

Koku gelmesini önlemek amacıyla banyo giderinin ağız kısmını seramik bir plakayla kapatabilirsiniz.

Çöp kokusunun yayılmasını önlemek için çöpleri doğru ayrıştırmalı ve bekletmeden evden uzaklaştırmalısınız.



