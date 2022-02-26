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Amazon'da satılan en yenilikçi ve hiç bilmediğiniz ürünler

24.02.2022 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her geçen gün hayatımızı daha konforlu hale getirecek ürünlerle tanışıyoruz. Ancak bu ürünler o kadar hızlı hayatımıza dâhil oluyor ki pek çoğunu keşfedemeden piyasada bir yenisi daha çıkıyor. Siz de hayatınızı kolaylaştıracak ve Amazon’da satışa sunulan yenilikçi, keşfedilmeyi bekleyen ürünlere hayatınızda yer vermek ister misiniz? O halde yazımızı okumaya devam edin!

Amazon'da satılan en yenilikçi ve hiç bilmediğiniz ürünler

Bazen yaptığımız bazı işler bize angarya gelir ve bu işi halletmenin daha kolay yolu olsa diye düşünürüz. Bazen de “Keşke benim yerime biri şu işi halletse.” deriz. Eğer siz de böyle durumları sık yaşıyorsanız harika bir yazıyla karşınızdayız! Evde olmadan da ütünün fişini çekebileceğiniz, diş macununun ortadan sıkılması sorununu yaşamayacağınız, ıslak ayakkabılarınızı kolayca kurutabileceğiniz ve bunlar gibi birçok ürünün yer aldığı harika bir liste hazırladık. Ne dersiniz, vakit kaybetmeden Amazon’da satışa sunulan ürünleri inceleyelim mi?

1. Ayakkabılarınızı anında kurutan Dryfix Ayakkabı Kurutucu

Amazon'da satılan en yenilikçi ve hiç bilmediğiniz ürünler

Kış aylarında ayakkabılarınız yağmurdan ya da kardan ıslanabiliyor. Özellikle ayakkabının iç kısmını kurutmak zor bir hal alabiliyor. İyi kurumayan iç kısım ise kötü koku oluşmasına sebep oluyor. Dryfix Ayakkabı Kurutucu, sıcak hava üfleyerek ayakkabınızın kısa sürede tamamen kurumasına yardım ediyor. Ayrıca ürünü, eldiven ve bereleri kurutmak için de tercih edilebilirsiniz. Entegre ozon fonksiyonu sayesinde kötü koku oluşumunu engellerken bakterileri yok ediyor. Zamanlayıcı özelliğiyle cihazın çalışma süresini belirleyebilirsiniz. 48dB ses seviyesiyle gürültü kirliliği yaratmıyor. 4 adet hortumu, aynı anda 2 adet ayakkabıyı kurutmanıza imkân veriyor.

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2. Tasarruf ettiren TuCao Diş Macunu Sıkacağı

Amazon'da satılan en yenilikçi ve hiç bilmediğiniz ürünler

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Diş macunu sıkmak kimi zaman sorun haline gelebiliyor. TuCao Diş Macunu Sıkacağı, sizi bu sorundan kurtarabilir. Diş macununu otomatik olarak sıkan cihaz, tek seferde yetecek kadar macun sıkmanıza yardım ediyor. Ayrıca diş macununun içindeki son macuna kadar kullanmanızı sağlayarak israfı önlüyor. Orta bölümde bulunan kapaklı kısım, küçük eşyalar için ekstra alan sunuyor. Diş fırçası tutma kısmı ise 7 adet diş fırçasını koymanız için gereken yeri sağlıyor. Banyonuzun daha derli toplu görünmesine yardım ediyor. ABS plastikten üretilen ürün, uzun süreli kullanım ömrü sunuyor. Çift taraflı yapıştırıcı ile duvara monte edebilirsiniz.

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3. Soğuk havalarda sıcacık tutan FTVOGUE Isıtıcı Ped

Amazon'da satılan en yenilikçi ve hiç bilmediğiniz ürünler

Bel, boyun, karın ve sırt ağrılarında ısıtıcı olarak kullanılabilen, evcil hayvanınıza sıcak bir alan oluşturmak için onun yatağını hızlıca ısıtacak ya da soğuk kış günlerinde sizi sıcacık saracak fonksiyonel bir ürüne ne dersiniz? Önerimizi beğendiyseniz FTVOGUE Isıtıcı Ped'e mutlaka göz atmalısınız. Ürün, omuz ve boyun tutulmalarında kaslarınızı ısıyla gevşetiyor. Evcil hayvanınızın yatağına serdiğinizde kısa sürede yatağı ısıtıyor. Üstelik kolay deforme olmadığı için herhangi bir koltuk kılıfına ya da bez üzerine dikilebilir. Güvenle kullanabileceğiniz ısıtıcı pedin zaman ayarı yapabileceğiniz 3 ayrı modu bulunuyor ve USB bağlantısıyla çalışıyor.

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4. Karanlık ortamları aydınlatan Yosoo LED Dolap Aydınlatma

Amazon'da satılan en yenilikçi ve hiç bilmediğiniz ürünler

Karanlık ortamlarda dolap içini rahat görmenizi sağlayan Yosoo LED Dolap Aydınlatma, aradığınız ürünü kolayca bulmanıza yardım ediyor. Yüksek kalite ABS plastikten elde edilen ürün, uzun yıllar kullanım ömrü sunuyor. 3 LED ışık noktası ile bulunduğu ortamı yüksek derecede aydınlatırken düşük güç tüketimi sağlıyor. Portatif tasarımıyla fazla yer kaplamayan ürün, kötü görüntü oluşturmuyor. Kapak menteşesine takılan aydınlatma, kapağı açar açmaz otomatik olarak yanıyor. Sıcak beyaz renginde aydınlatma sağlayan ürünü; mutfak dolabında, gardıropta, vestiyerde ve komodinde tercih edebilirsiniz.

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5. Yaratıcı tasarımıyla DHFUIH Hoparlörlü Ekran Büyütücü

Amazon'da satılan en yenilikçi ve hiç bilmediğiniz ürünler

Boş zamanlarımızda telefondan video izlemek hepimizin en sevdiği aktiviteler arasında yer alıyor. Bu aktiviteyi daha eğlenceli ve keyifli hale getirmenize yardımcı olacak DHFUIH Hoparlörlü Ekran Büyütücü sayesinde akıllı telefondaki görüntüyü daha büyük hale getirebilirsiniz. Fresnel yüksek çözünürlüklü optik lens teknolojisiyle videoyu daha canlı ve net izleyebilirsiniz. Ayrıca ürün, göz yorgunluğunu azaltırken gözlerin miyop olmasını da önlüyor. Hoparlör sistemi sayesinde akıllı telefonun ses düzeyinin yetersiz kaldığı yerlerde yüksek ses gücüyle size mükemmel bir ses deneyimi yaşatıyor. Kompakt tasarımıyla rahat taşıma imkânı veriyor. Bu sayede istediğiniz yerde rahatça kullanabilirsiniz.

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6. Video izlemeyi kolay hale getiren UKCOCO Boyun Telefon Tutacağı

Amazon'da satılan en yenilikçi ve hiç bilmediğiniz ürünler

Koltukta uzanırken telefondan bir şeyler izlemek hepimizin yaptığı bir şey. Ancak uzun süre bu şekilde kalmak kollarımızın yorulmasına neden olabiliyor. UKCOCO Boyun Telefon Tutacağı, sizi bu dertten kurtarabilir. Açtığınız videoları cihaz sayesinde ellerinizi kullanmadan boyunuza asarak izleyebilirsiniz. Ayrıca stant ayakları, masa ve düz zemin üzerinde sorunsuz durmasını sağlıyor. 360 derece spiral klips tasarımıyla istediğiniz yöne rahatça çevirebilirsiniz. Nefes alabilen köpük kısmı boynunuzun terlemesini engellerken aynı zamanda rahat hissettiriyor. Darbelere karşı dayanıklı yapısıyla uzun süreli kullanım sunuyor. Hafif yapısıyla istediğiniz yere kolayca taşıyabilirsiniz.

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7. Dayanıklı yapısıyla Sunydog Şarj İstasyonu

Amazon'da satılan en yenilikçi ve hiç bilmediğiniz ürünler

Evinizdeki bütün akıllı cihazları tek bir alet ile şarj etmeye ne dersiniz? Cevabınız "Evet" ise Sunydog Şarj İstasyonu'na bir göz atmalısınız. Ürün aynı anda 3 cihazı şarj edebiliyor. Bu sayede cihazları bir yerde şarj ederek dağınık görüntüyü ortadan kaldırıyor. Kablosuz tasarımı ve 6 mm algılama mesafesiyle telefon, kulaklık, akıllı saat veya tablet ister yatay ister dikey şekilde şarj edilebiliyor. 3 farklı parlaklık seviyesi bulunan LCD ekranından saat ve tarihi takip edebilirsiniz. USB portu sayesinde dilerseniz cihazları kendi şarj kablolarıyla da doldurabilirsiniz.

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8. Muhteşem fotoğraflar için TMOM Cep Telefonu Lensi

Amazon'da satılan en yenilikçi ve hiç bilmediğiniz ürünler

İyi bir fotoğraf çekmek için kaliteli bir makineniz ve lensiniz olmalı. Cep telefonlarınızla çektiğiniz fotoğraflar çoğu zaman istediğiniz gibi olmuyorsa TMOM Cep Telefonu Lensi'ni tercih edebilirsiniz. Gelişmiş optik camları sayesinde gerçek renkleri yakalamanızı sağlayan cihaz, yansımaları azaltıyor. Ürünü klips özelliğiyle akıllı telefonunuzun kamera kısmına yerleştirmeniz yeterli olacak. Kaymaz iplik ve kelepçesiyle çekim sırasında kayma yapmıyor. Ayrıca koruyucu dolgu çizikleri kameranın zarar görmesini önlüyor. Yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesiyle yakın çekim yapmanıza ve en ince ayrıntıları yakalamanıza yardım ediyor. Geniş açılı lens ile daha geniş alanların fotoğraflarını çekebilirsiniz.

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9. Tüylerden kurtulmanıza yardımcı olan Arsimo Kedi Köpek Tüy Toplama Eldiveni

Amazon'da satılan en yenilikçi ve hiç bilmediğiniz ürünler

Evde patili dostlarımıza bakmanın en zor kısmı kuşkusuz tüylerinin dökülmesi. Belli zamanlarda daha çok dökülen tüyler evinizde kötü bir görüntü olmasına neden oluyor. Arsimo Kedi Köpek Tüy Toplama Eldiveni sizi bu sorundan kurtarabilir. Hem zemindeki hem evcil hayvanların üzerindeki kopmuş tüylerini temizlemenize yardımcı oluyor. Özel dişli avuç içi tasarımıyla halı ve koltuk üzerindeki tüyleri kolayca toplamanızı sağlıyor. Ayrıca evcil hayvanların üzerindeki tüyleri onlara zarar vermeden toplarken masaj etkisi yaratıyor. Evinizi tüylerden arındırmanıza yardım eden ürünü yıkayarak kolayca temizleyebilirsiniz.

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10. Güvenli kullanım sunan TP-Link Tapo Akıllı Priz

Amazon'da satılan en yenilikçi ve hiç bilmediğiniz ürünler

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Dışarı çıktıktan sonra aklımızda “Acaba prizde bir şey takılı kaldı mı?” diye sorular oluşur çoğu zaman. TP-Link Tapo Akıllı Priz, sizi bu sorulardan kurtarıyor. Tapo uygulamasıyla cihaza kolayca bağlanıp kontrol edebilirsiniz. Prize bağlanarak takılı olan ürünü çalıştırıp kapatabilirsiniz. Bu sayede evde açık bırakmış olduğunuz ürünleri kapatarak istenilmeyen kazaları engelleyebilirsiniz. Uygulama üzerinde yer alan zamanlayıcıyla prizin çalışması için istediğiniz saat aralığını ayarlayabilirsiniz. Alexa ve Google Assistant uygulamalarıyla ürünü sesli olarak da rahatlık kontrol edebilirsiniz. Sürgülü kapağı ise elektrik çarpmasını önlüyor.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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