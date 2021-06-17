Amazon Prime Day Show’da sadece size özel gösterilerin tadını çıkarın!

Prime Day kapsamında kullanıcıları büyük indirimlerin yanı sıra dünyaca ünlü yıldızların yer alacağı bir konser serisi bekliyor. Billie Eilish, H.E.R ve Kid Cudi’nin, Prime Day kapsamında gerçekleştirilecek Prime Day Show ile tüm dünya ile aynı anda Türkiye’deki izleyicilerle buluşacak. Üç bölümlük Prime Day Show, 17 Haziran’da Türkçe altyazı seçeneği ile Prime Video üzerinden müzikseverlerle buluşacak.

Amazon Prime Day kapsamında gerçekleşecek olan Prime Day Show ne olduğunu, bu özel gösterimin içeriğinde neler olacağını ve bunlardan kimlerin faydalanabileceğini merak ediyorsanız bu yazımızda size bunları detaylı olarak açıkladık.

Amazon Prime nedir ve avantajları nelerdir?

Online satış platformları arasında adından oldukça söz ettiren Amazon, Prime üyelik ile kullanıcılarına geniş ve özel ayrıcalıklar sunmakta. Üyelik kapsamında alışveriş yaparken indirim ve fırsatlar yakalayabilirken aynı zamanda dünyaca ünlü film ve dizileri izleyebilirsiniz. Siparişlerinizi bir gün sonra hemen teslim alabilir bunun yanında her ay yeni oyunlar oynayabilir sevdiğiniz yayıncılara abone olabilirsiniz. Bunların hepsine tek ve standart bir üyelik paketiyle ayda sadece 7.90₺ ücret ile sahip olabilirsiniz. Amazon’un avantajlı dünyasını yakından tanıyabilmek adına ilk ay ücretsiz deneme sürümünü başlatarak eşsiz bir deneyime ilk adımı atabilirsiniz. Memnun kalmadığınız takdirde üyeliğinizi istediğiniz an sonlandırabilir, bir sonraki ay herhangi bir ücret ödemek zorunda kalmazsınız.