Amazon Prime Day Show’da sadece size özel gösterilerin tadını çıkarın!

Online satış platformları arasında adından oldukça söz ettiren Amazon, Prime üyelik ile kullanıcılarına geniş ve özel ayrıcalıklar sunmakta. Üyelik kapsamında alışveriş yaparken indirim ve fırsatlar yakalayabilirken aynı zamanda dünyaca ünlü film ve dizileri izleyebilirsiniz. Siparişlerinizi bir gün sonra hemen teslim alabilir bunun yanında her ay yeni oyunlar oynayabilir sevdiğiniz yayıncılara abone olabilirsiniz. Bunların hepsine tek ve standart bir üyelik paketiyle ayda sadece 7.90₺ ücret ile sahip olabilirsiniz. Amazon’un avantajlı dünyasını yakından tanıyabilmek adına ilk ay ücretsiz deneme sürümünü başlatarak eşsiz bir deneyime ilk adımı atabilirsiniz. Memnun kalmadığınız takdirde üyeliğinizi istediğiniz an sonlandırabilir, bir sonraki ay herhangi bir ücret ödemek zorunda kalmazsınız.

Amazon Prime Day Show’da size özel gösterimler neler?

Prime üyeliğiniz ile erişebileceğiniz Amazon Music’in sunduğu Prime Day Show 17 Haziran’da başlıyor. Dünyadaki tüm kullanıcıların aynı anda izleme fırsatı bulacağı bu özel etkinlikte yerinizi hemen almayı unutmayın. Her şarkıları dinlenme rekorları kıran sanatçıların sizler için özel olarak hazırladığı müzikal 3 film Prime Video’da yayınlanacak. Dünyaca ünlü bu sanatçılar arasında Grammy Yılın Kaydı Ödülüne sahip Billie Eilish yer alıyor. Birçok şarkısı herkes tarafından sevilen H.E.R de sevenlerinin karşısına çıkacak. Ayrıca rap müzik severlerin dinlemekten oldukça zevk aldığı Kid Cudi de bu eşsiz etkinlikte şarkılarını sizler için seslendirecek. Sadece aylık 7.90₺ ile bu harika gösterime katılabilir, Amazon Prime’ın harika fırsatlarına erişebilirsiniz. Bu gösterim sonrası gerçekleşecek 21-22 Haziran Prime Day indirim günlerinde ihtiyaç duyduğunuz ürünleri inanılmaz uygun fiyatlarla sepetinize ekleyebilirsiniz.

Prime ile bir gün değil her gün fırsat



Prime üyeliğiniz ile sadece Prime Day süresince değil her ay sayısız fırsat ve avantajdan yararlanabilirsiniz. Prime Gaming ile her ay farklı bir oyunu ücretsiz oynayabilir hatta oyun içinde özel fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Bu özellik kapsamında her ay bir yayıncıya abone olarak destek olabilir, yayın izlerken abonelere özel ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. Bunun yanında Prime Day Show’u da izleyebileceğiniz Prime Video ile dünyaca ünlü ödüllü dizi ve filmleri altyazı veya dublaj seçenekleriyle izleyebilme imkanına erişebilirsiniz. Bu üyelik kapsamında sadece indirimlerden değil bedava ve hızlı teslimat gibi seçeneklerden yararlanarak siparişlerinize hemen ulaşabilir ve ekstra bir ücret ödemezsiniz. Daha birçok özelliğe bir gün değil her gün aylık 7.90₺ gibi çok uygun bir ücretle ulaşabilirsiniz. Ayrıca ilk ay ücretsiz deneme sürümü sayesinde bu eşsiz ayrıcalıklar dünyasını önceden deneyimleyebilirsiniz.