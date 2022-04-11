Amazon'da 100 TL altına satılan ve mutlaka sahip olmanız gereken cilt bakım ürünleri

Piyasada pek çok cilt bakım ürünü yer alıyor. Binlerce ürün arasından cilt tipinize uygun olanı bulmak çoğu zaman zorlayıcı olabilir. Bu gibi durumlarda sizi hayal kırıklığına uğratmayacak kalitede ve uygun fiyatlı alternatiflere göz atabilirsiniz. Bütçe dostu oluşu ve kaliteli içerikleriyle baştan aşağı yeni bir rutin oluşturmanızı sağlayacak ürünleri keşfetmeye hazır mısınız? Cevabınız "Evet." ise gelin, Amazon'un sunduğu fırsatları hep birlikte inceleyelim!

1. Makyaj kalıntılarına elveda: Babé Laboratories BI-Phase Micellar Oil

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Makyaj hemen her kadının vazgeçemediği bir uygulama. Gün içerisinde göz alıcı güzelliğe kavuşmanızı sağlayan makyajın kalıntılarından kurtulmak biraz zahmetli olabilir. Babé Laboratories BI-Phase Micellar Oil, cilt temizleme aşamasının ilk adımında size müthiş bir kolaylık sağlar. Çift fazlı yapıdaki ürün, suya dayanıklı, arındırması güç makyaj kalıntılarını kolayca çıkarır. İyice çalkaladıktan sonra bir pamuk yardımıyla uygulayabilir, etkiyi anında görebilirsiniz. Formülünde yer alan bakım yağları sayesinde cildinizi kirden arındırırken yumuşacık ve ışıl ışıl bir görünüme kavuşmasını da sağlayan ürünü mutlaka denemelisiniz!

2. Hassas ciltlerin kurtarıcısı: Ziaja Sensitive Yüz ve Vücut Yıkama Jeli

Makyaj temizleme işleminden sonra uygulayacağınız yüz yıkama jeli, teninizdeki tüm kalıntıları arındırarak tazelenmiş bir cilde kavuşmanızı sağlayabilir. Ziaja Sensitive Yüz ve Vücut Yıkama Jeli, kremsi yapısıyla narin bir uygulama sağlar. Özellikle hassas cilt tipine sahip kişilerin severek kullanacağı ürünün içeriğinde paraben, sabun ve silikon yer almaz. Cildin üst derisinin kurumasını engeller ve pul pul dökülmeleri azaltır. Ayrıca doğaya saygılı markalar arasında yer alan Ziaja, hayvanlar üzerinde test yapmıyor. Hem yüz hem vücut kullanımına uygun ürünü gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

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3. Ölü hücrelere elveda: Simple Pürüzsüzleştirici Peeling

Cildinizin doğal ışıltısını korumak için belirli aralıklarla peeling etkili ürünler kullanmalısınız. Simple Pürüzsüzleştirici Peeling, ciltteki ölü hücreleri nazik bir şekilde arındırarak teninizin doğal ışıltısını ortaya çıkarır. Formülünde sert kimyasallar, paraben, alkol ve renklendirici bulunmayan nazik temizleyici, cildinizi bir sonraki adıma hazırlarken bebeksi bir yumuşaklığın kalıcı olmasını da sağlar. Saf pirinç taneleriyle cildinize ihtiyaç duyduğu bakımı sağlayan ürün, hayvansal madde de içermez. Haftada 1-2 defa düzenli kullanarak göz alıcı, canlı ve pürüzsüz cilde sahip olabilir, ışıltınızla herkesi büyüleyebilirsiniz.

4. Doğanın muhteşem dokunuşu: Dr. C. Tuna Saf Gül Suyu

Cildinizi temizledikten sonra uygulayacağınız bir tonik, gözenek görünümünü azaltarak nem ihtiyacını sağlayabilir. Dr. C. Tuna Saf Gül Suyu, %100 gül suyu içeriğiyle cildinizin parlamasını sağlar. İçeriğinde hiçbir katkı maddesi bulunmayan ürünü cilt bakım rutininize dâhil ederek cildinizi nemlendirebilirsiniz. Dilerseniz solgun görünen cildinizi günün hangi saati olursa olsun Dr. C. Tuna Saf Gül Suyu ile canlandırabilirsiniz. Matlaşmış ve cansız cilt görünümünü tek adımda silip atabilir, daha taze bir görünüm kazanabilirsiniz. Doğanın sağladığı ışıltıya bütçe dostu fiyatlarla ulaşmanız mümkün.

5. Işıl ışıl ciltlerin mimarı: Garnier C Vitamini Süper Aydınlatıcı Serum

Etkili bir tonik işleminden sonra ihtiyaç duyabileceğiniz ürünlerden biri de serumlar. Serum seçimi yaparken cilt problemine ve ihtiyacına uygun ürünleri tercih etmelisiniz. Eğer leke probleminden şikâyetçiyseniz Garnier C Vitamini Süper Aydınlatıcı Serum'u tercih edebilirsiniz. Serum, yoğun içeriğiyle cildinizin ihtiyaç duyduğu bakımı yapar. İçerisinde yer alan niasinamid, C vitamini ve salisilik asit sayesinde parlak ve daha aydınlık bir cilde sahip olmanızı sağlar. Uzun süreli kullanımda koyu leke görünümünden kurtulmayı vadeden ürün, bütçe dostu fiyatıyla da yüzünüzü güldürecek!

6. Geniş gözeneklere son: Garnier Saf Kömür Siyah Kağıt Maske

Geniş gözenekler, yağlı veya karma cilt tipine sahip insanların korkulu rüyası. Peki, düzenli cilt bakımı yaparak geniş gözenek görünümünden kurtulabileceğinizi biliyor muydunuz? Garnier Saf Kömür Siyah Kağıt Maske, geniş gözenek görünümünü yok ederek cildinizi sıkılaştırmayı vadeder. İçerisinde yer alan siyah yosun ve hyalüronik asit, cildinizin daha aydınlık görünmesine ve nem dengesi kazanmasına yardım eder. Düzenli kullanımda daha sağlıklı ve pürüzsüz bir cilde kavuşabilirsiniz. Üstelik uygulaması da oldukça kolay. Tek yapmanız gereken temiz cildinize maskeyi yerleştirmek ve 5 dakika beklemek!

7. Cildiniz neme doyacak: L'oreal Paris 3 Etkili Ferahlık Günlük Bakım Kremi

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Vitamin ve temel minerallerle zenginleştirilmiş, yüksek nem performansına sahip L'oreal Paris 3 Etkili Ferahlık Günlük Bakım Kremi, cildin nem ihtiyacını büyük oranda karşılayarak tüm gün cildinizin daha canlı görünmesini sağlar. Normal ve karma cilt tipine sahip kişilerin çok seveceği ürün, nem, güçlendirme ve ferahlık sunan formülüyle cildinizin yumuşacık olmasını sağlar. UV ışınlarına karşı da koruma sağlayan nemlendirici, jel formuyla kolay uygulanır. Kremden maksimum faydayı almak için temiz cilde uygulamalısınız. Ayrıca ürünün 30 yaş üstü kişilerin kullanımına uygun olduğunu da hatırlatalım.

8. Işıldayan bakışların mimarı: Herbaderm Göz Altı Kremi

Yorgun ve yaşlanmış bir görüntü oluşturan etmenlerin başında göz altı torbaları ve koyu halkalar gelir. Herbaderm'in torba ve morluklara karşı etkili Göz Altı Kremi, yorgun ve yaşlanmış gösteren koyu halkalardan kurtarmayı vadeder. Paraben içermeyen ürün, güneş ışınlarına karşı göz çevresini korur. Formülünde yer alan C vitamini ve peptitler sayesinde daha aydınlık gösterir. Uzun süreli kullanımda sıkılaştırma etkisi sağlayarak daha genç bir cilde kavuşmanızı sağlar. İnce çizgi ve kırışıklıklara karşı da oldukça etkili ürünü sabah akşam temiz cildinize uygulayabilirsiniz.

9. Dudakların da neme ihtiyacı var: Burt's Bees Bal Aromalı Dudak Bakım Kremi

Dudaklar kış aylarında soğuğun yaz aylarında ise güneşin olumsuz etkilerine maruz kalır. Çok çabuk kuruyan, çatlayan ve yara olan dudaklara sahipseniz Burt's Bees Bal Aromalı Dudak Bakım Kremi tam size göre! %100 doğal içeriklerden üretilen dudak bakım kremi, stick formdaki yapısıyla kullanım kolaylığı sağlar. Balın besleyici özelliğiyle dudakları yoğun şekilde nemlendiren krem, ayçiçeği, bal mumu ve Hindistan cevizi yağı ile dudaklarınızın pürüzsüz bir görünüm kazanmasına yardım eder. Ftalat içermeyen, günlük kullanıma uygun bakım kremini rujun altına da uygulayabilirsiniz.

10. Genç ciltlerin sırrı: Dermoskin Face Protection SPF 50+ Güneş Koruyucu

Daha genç bir cilde sahip olmak için cilt bakım rutininize mutlaka güneş kremlerini eklemelisiniz. Dermoskin Face Protection SPF 50+ Güneş Koruyucu, içeriğinde yer alan bitkisel omega 3 ve omega 6 ile etkili bir koruma sunar. Parafin, paraben ve parfüm içermeyen formülü sayesinde hassas ciltler de rahatlıkla tercih edebilir. Makyaj altında da kullanabileceğiniz güneş koruyucuyu dışarı çıkmadan 20 dakika önce cildinize uygulamalı ve yüzünüze eşit olarak dağıtıp ürünün emilmesini sağlamalısınız. Uygulama sonrasında her 2 veya 3 saatte bir tazeleyerek koruyuculuğunu arttırabilir, uzun süreli bir güneş korumasına sahip olabilirsiniz.