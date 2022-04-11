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Amazon'da en çok satan ve memnun kalınan evcil hayvan ürünleri

11.04.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evcil hayvanlar en değer verdiğimiz yoldaşlarımız ve evimizin de neşe kaynağı. Bu nedenle onların rahat ve her an mutlu olmaları oldukça önemli. Siz de evcil hayvanınızın mutluluğunu, rahatını ve sağlığını düşünüyorsanız Amazon'da birbirinden farklı birçok ürün çeşidi bulunuyor. Gelin, farklı evcil hayvan türleri için öne çıkan ideal ürün çeşitlerine hep beraber göz atalım!

Amazon'da en çok satan ve memnun kalınan evcil hayvan ürünleri

Evcil hayvanlarınıza hoş sürprizler yapmak istiyorsanız Amazon'da öne çıkan ve memnun eden birçok ürünü keşfedebilirsiniz. Kuş banyosuyla kuşlarınızı sevindirebilir, tavşan kafeslerine yeşil yoncalar yerleştirerek sağlıklı bir dokunuş yapabilirsiniz. Otomatik balık besleyicilerle akvaryum bakımını sistemli bir hâle dönüştürebilir, kedi tuvaletiyle kedilerinize hijyenik bir ortam sağlayabilirsiniz. Köpeklerinizi rahat yatak ve oyun toplarıyla şımartabilirsiniz. Şimdi bu ürünleri inceleme zamanı!

1. Pratik kullanım: Funien Kafes Kuru Gıda Dağıtıcı

Amazon'da en çok satan ve memnun kalınan evcil hayvan ürünleri

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Kafeste kuş veya kemirgen besleyenler için ideal ürün çeşitleri arasında Funien Kafes Kuru Gıda Dağıtıcı bulunuyor. Ürün, fonksiyonel tasarımıyla öne çıkıyor. Yem dağıtıcı olarak kullanılabildiği gibi su kabı olarak da tercih edilebiliyor. Yüksek kaliteli plastik malzemelerden üretilen Funien Kafes Kuru Gıda Dağıtıcı, zararlı bileşenler barındırmadığı için güvenli kullanım imkânı sunuyor. Ürünün önemli özelliği de kolay monte edilebilmesi. Bu sayede kafeslerde istenilen yüksekliğe kolayca takılabiliyor. Sincap, kuş, papağan, kirpi, hamster gibi evcil hayvanlar için rahatlıkla tercih edilebiliyor.

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2. Kuşunuzu mutlu edin: Fit Fly Kuş Banyosu

Amazon'da en çok satan ve memnun kalınan evcil hayvan ürünleri

Kafeste beslenen kuşların en büyük eğlenceleri arasında banyo yapmak yer alıyor. Siz de kuşunuza hoş bir sürpriz yapmak istiyorsanız Fit Fly Kuş Banyosu ürününe göz atmalısınız. Yüksek kaliteli malzemeler kullanılarak üretilen ürün, kuşunuzun sağlığı için risk oluşturabilecek bileşenler içermiyor. En iyi kuş banyosu çeşitleri arasında yer alan Fit Fly Kuş Banyosu, uygun fiyatının yanı sıra şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Üst kısımda şeffaf alt kısımda ise sarı renkli bir hazne bulunduran kuş banyosu, sunmuş olduğu geniş alan sayesinde kuşların rahatça banyo yapmasını sağlıyor.

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Amazon'da en çok satan ve memnun kalınan evcil hayvan ürünleri

3. Tavşan yuvalarına sağlıklı bir dokunuş: Eurogold Kemirgenler İçin İnce Kıyım Yeşil Yonca

Amazon'da en çok satan ve memnun kalınan evcil hayvan ürünleri

Tavşan besleyen birçok kişinin ortak sorunu, kafeste oluşan koku oluyor. Bu noktada devreye giren Eurogold Kemirgenler İçin İnce Kıyım Yeşil Yonca, tavşan yuvalarının zeminine serildiğinde ağır kokuların bastırılmasını sağlıyor. Doğal ve katkısız ürün, kurutularak hazırlanıyor. Yuva tabanına yeşil yonca serilmesi aynı zamanda hayvanların kendilerini daha sıcak ve güvende hissetmelerine de yardımcı oluyor. Yoncanın önemli bir özelliği de kemirgenler tarafından sevilerek tüketilmesi. Yüksek kalsiyum ve protein kaynağı olan yeşil yonca, lifli yapısı sayesinde hayvanların sindirim sistemini destekliyor.

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4. Balıklarınızın beslenmesi aksamasın: Abimy Otomatik Balık Besleyici

Amazon'da en çok satan ve memnun kalınan evcil hayvan ürünleri

Balıklarınızla ilgilenmek için yeterince zaman bulamıyorsanız Abimy Otomatik Balık Besleyici tam size göre! En iyi akvaryum ekipmanları arasında yer alan Abimy Otomatik Balık Besleyici, son derece pratik bir şekilde otomatik yem dağıtımı yapabiliyor. Zaman ayarlaması bulunan ürün, evde olmadığınız günlerde de yemleme işleminin devam etmesini sağlıyor. Ürünün aşırı besleme ve su kirliliğini önlemek için kademe seçeneği bulunuyor. Bu sayede akvaryum genişliği ve balık sayısına göre ayarlama yapılabiliyor. Ürünün kullanıcılarına fayda sunan diğer özelliği de yiyecek deposunun kolayca açılabilmesi. Böylece yem doldurma ve temizleme işleri kolayca yapılabiliyor.

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5. Kediniz sıkılmasın: Sentor Renkli İp Sarma Kedi Topu Seti

Amazon'da en çok satan ve memnun kalınan evcil hayvan ürünleri

Çoğu zaman evde tek başına kalması gereken kedilerin sıkılmasını önlemek için birçok alternatif ürün bulunuyor. En iyi kedi oyuncakları arasında yer alan Sentor Renkli İp Sarma Kedi Topu Seti, 3 adet farklı renklere sahip toptan oluşuyor. Boyutu 4 cm olduğu için kedilerin rahatlıkla oyun oynamalarına imkân tanıyan Sentor Renkli İp Sarma Kedi Topu Seti, tırnaklarına zarar vermiyor. Bu sayede güvenli bir oyun zamanı sunuyor. Temas edildiğinde kolayca yuvarlanan toplar, kedilerin canlı ve zinde kalmalarına yardımcı olduğu gibi eğlence dolu anlar geçirmelerini de sağlıyor.

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6. Aklınız onlarda kalmasın: Roliafeesy Pet Otomatik Besleyici

Amazon'da en çok satan ve memnun kalınan evcil hayvan ürünleri

Evde bulunmadığı günlerde aklı sürekli evcil hayvanında kalanlar için Roliafeesy Pet Otomatik Besleyici, ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. Akıllı sistemi sayesinde kedi ve köpeklere otomatik yiyecek dağıtımı yapan ürün, sevimli dostların aç kalmasına engel oluyor. Zaman ayarlaması sayesinde belirli saatlerde haznesini açan Roliafeesy Pet Otomatik Besleyici'nin önemli bir özelliği de 6 farklı yuva sunması. Bu sayede aynı makinede farklı mama çeşitleri kullanılabiliyor. Makineye hem kuru hem ıslak mama yerleştirilebiliyor. Mama yuvaları çıkarılabildiği için kolayca temizleniyor.

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7. Kedinizin favorisi olacak: ATA HOME Ahşap Cama Yapışan Kedi Yatağı

Amazon'da en çok satan ve memnun kalınan evcil hayvan ürünleri

Kediler kolay ulaşılamayan ve sadece kendilerine ait alanlarda zaman geçirmekten büyük keyif alıyor. ATA HOME Ahşap Cama Yapışan Kedi Yatağı, 6 adet güçlü vantuzu sayesinde cam ve düz zeminlere kolayca yapışabiliyor. Birinci sınıf dekoratif huş ahşaptan üretilen ürün, kedilerin çok seveceği yumuşak bir kumaş da bulunduruyor. Kumaş kolaylıkla çıkartılabildiği için ihtiyaç duyulduğunda temizlenebiliyor. Uygun boyutları sayesinde fazla yer kaplamıyor. Kedi yatağının bir başka özelliği de 10 kg kapasite desteği sunması. Bu sayede büyük kediler de ürünü kullanabiliyor.

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8. Tuvalet problemine son: Curver Rattan Kedi Tuvaleti

Amazon'da en çok satan ve memnun kalınan evcil hayvan ürünleri

Kediler tuvalet konusunda hassas oldukları için hem onlara hem sahiplerine kolaylık sağlayacak taşınabilir ve rahat temizlenebilen kedi tuvaletleri üretiliyor. En iyi kedi tuvaleti arasında yer alan Curver Rattan Kedi Tuvaleti, antrasit rengi ve şık tasarımıyla her ortama uyum sağlıyor. Tasarım olarak öne çıkmasının yanı sıra malzeme kalitesiyle de adından söz ettiriyor. Kapaklı yapısı kediler tarafından rahatlıkla açılabiliyor ve onlara tuvalet sırasında rahat edebilecekleri bir ortam sunuyor. Curver Rattan Kedi Tuvaleti, entegre aktif karbon sistemi sayesinde tuvalet içerisindeki kötü kokuların dışarıya çıkmasına izin vermiyor.

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9. Köpeklere büyük eğlence: Griffonpet Sesli Köpek Top Oyuncak

Amazon'da en çok satan ve memnun kalınan evcil hayvan ürünleri

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Patili dostunuzun eğlenceli anlar yaşamasını istiyorsanız Griffonpet Sesli Köpek Top Oyuncak'ı inceleyebilirsiniz. Aşınmaya ve parçalanmaya karşı dayanıklılık sunan ürün, renkli tasarımıyla da köpeklerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Oyun sırasında gıcırtılı sesler çıkartan oyuncak, köpeklerin oyun oynarken daha çok eğlenmelerine yardımcı oluyor. Son derece hafif ve dayanıklı bir yapı sunan oyuncak top, köpeğiyle oyun oynamak isteyenler için de ideal bir ürün seçeneği olarak öne çıkıyor. Ürünün önemli bir özelliği de suya düştüğünde yüzeyde kalabilmesi. Bu sayede kaybolmaların önüne geçilebiliyor.

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10. Üst düzey konfor: Pet Comfort Hotel Nidus 11 Köpek Yatağı

Amazon'da en çok satan ve memnun kalınan evcil hayvan ürünleri

En kaliteli köpek yatakları arasında öne çıkmayı başaran Pet Comfort Hotel Nidus 11 Köpek Yatağı, geniş boyutu sayesinde köpeklere büyük bir konfor alanı sunuyor. Birinci sınıf elyaf malzemelerden üretilen köpek yatağı, sağlığa zararlı materyaller içermiyor. Ürünün dış kılıfı kolayca çıkartılıp temizlenebiliyor. Bu sayede hijyenik bir kullanım avantajı elde ediliyor. Ürünün önemli bir özelliği de kaydırmaz kumaştan üretilen bir tabana sahip olması. Böylece parke ve mermer gibi kaygan yüzeylerde de güvenle kullanılabiliyor. 3 ayrı boyut seçeneği sunan ürün, farklı yaş ve ırk köpekler için rahatlıkla tercih edilebiliyor.

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