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Amazon'dan alabileceğiniz 200 TL altı mayo ve bikini önerileri

16.05.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıcak yaz ayları nihayet yüzünü gösterdi. Tüm yılın yorgunluğunu atmayı sağlayan tatil planları da başladı. Plajda sere serpe uzanıp denizin keyfini çıkarmayı hepimiz özledik. Tabii yaz, deniz ve havuz denince akla gelen ilk şey hâliyle şık bikini ve mayolar. Eğer siz de bu yaz plajda şıklığınızla konuşulmak istiyor ama bütçenizi sarsmayacak modelleri arıyorsanız doğru yerdesiniz! Birbirinden şık bikini ve mayolar için yazımızı okumaya ne dersiniz?

Amazon'dan alabileceğiniz 200 TL altı mayo ve bikini önerileri

Bütün bir yıl çok çalışıp iyi bir tatili hak ettik, değil mi? Dinlenip kafa dağıtmak için siz de güzel bir tatil planladıysanız valizinizi şimdiden hazırlamaya başlayabilirsiniz! "Valizimdeki en büyük eksik güzel mayo ve bikiniler." diyorsanız çok şanslısınız. Amazon'dan güvenle satın alabileceğiniz, 200 TL altı fiyatlarıyla bütçenizi de yormayacak bikini ve mayo modellerini sizler için listeledik! Gelin, bu yaza damganızı vurmanızı sağlayacak hem kaliteli hem zarif modellere hep birlikte göz atalım.

1. Siyah şıklık: Angelsin Siyah Fırfır Detaylı Mayo

Amazon'dan alabileceğiniz 200 TL altı mayo ve bikini önerileri

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Yaz aylarında daha çok açık renkler tercih edilse de siyah her mevsim şıklığını konuşturmayı başarıyor! Bronzlaşmış teninize çok yakışacak siyah bir mayo ile plajlarda şıklığınızla konuşulmak isterseniz Angelsin Siyah Fırfır Detaylı Mayo'yu mutlaka değerlendirmelisiniz. Madonna yakası fırfır detaylarla hareket kazanan mayo, omuzlarınızın zarafetini ortaya çıkarır. Kaliteli materyali ve atma kapları gün boyu konforlu kullanım deneyimi yaşatır. Ilık suda elde yıkayıp güneşte kuruttuğunuz takdirde uzun yıllar size eşlik edecek mayoyu satın almadan yaz tatili planlarına başlamayın, deriz.

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2. Daha bronz görünün: Angelsin Özel Tasarım Bikini Takım

Amazon'dan alabileceğiniz 200 TL altı mayo ve bikini önerileri

Yaz aylarında yanmış tene kim "Hayır." diyebilir ki? Eğer daha bronz görünmek isterseniz beyaz mayo ve bikinileri tercih edebilirsiniz. Böylece yaz aylarının başlarında bile çok daha bronz bir ten hissi verebilirsiniz. Eğer mayo yerine bikinileri tercih ediyorsanız Angelsin Özel Tasarım Bikini Takım'ı tercih edebilirsiniz. Eşsiz tasarımıyla plajlarda şıklığınızla konuşulmanızı sağlayacak bikininin alt ve üst parçalarında yer alan bağlama detayı bütünlük yakalar. Klipsli kapamalarıyla kolayca giyilen takım, astarlı olduğu için iç göstermez. Hem göğüs hem bel bölgesinde yer alan pencere tasarımı ise zarif duruşunuzu destekler.

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3. Yaz renklerini üzerinizde taşıyın: DeFacto T3655AZ Mayo

Amazon'dan alabileceğiniz 200 TL altı mayo ve bikini önerileri

Klasik renkleri sevseniz de yaz koleksiyonunuzda canlı rengiyle içinizi açacak bir mayo mutlaka olmalı. Enerjinizi arttıracak, vücudunuzun zarafetini ortaya çıkaracak DeFacto T3655AZ Mayo geniş beden skalası ve 4 farklı renk seçeneğiyle sizi bekliyor! Regular fit kalıbı sayesinde bedeninize tam uyum sağlayacak mayo, volanlı yaka tasarımıyla oldukça şık. Yakasını ister omuzlarınızı açık bırakacak şekilde ister omuz üstünde kullanabilir, tercih edeceğiniz pareo ya da kimonoya uyumlu hâle getirebilirsiniz. Pedli olduğu için rahatça kullanabileceğiniz mayoya şans vermeye ne dersiniz?

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4. Çiçek desenleriyle ışıldayın: Guangruiorrty Mayo

Amazon'dan alabileceğiniz 200 TL altı mayo ve bikini önerileri

Son yıllarda yeniden moda olan yüksek bel tasarımlar bikinilerde de sıkça karşımıza çıkıyor. Guangruiorrty Mayo, çiçek desenleriyle bezeli yüksek bel bikini altı ve sırtta birleşen ince askılı, derin göğüs dekolteli üst parçasıyla öne çıkmayı başarıyor. İnce dolgulu, canlı kırmızı renkli üst parçası daha zarif bir duruş yakalamanızı sağlıyor. Yüksek bel alt parça ise karın bölgesinde bulunan fazlalıkları gizleyerek kusursuz bir görünüm yakalamanıza yardım ediyor. Esnek, hızlı kuruyan ve nefes aldıran bikini takımı ile yaz aylarında tüm dikkatleri üzerinize çekmeye hazır mısınız?

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5. Sade ama şık bir model isteyenlere: Koton V Yaka Mayo

Amazon'dan alabileceğiniz 200 TL altı mayo ve bikini önerileri

"Yoğun kullanılan desen ve detaylardan çok da hoşlanmıyorum, daha sade ama aynı zamanda estetik görünen bir model arıyorum." diyorsanız sıradaki önerimizi çok seveceğinizden hiç şüphemiz yok. Koton V Yaka Mayo, göğüs bölgesinde yer alan ince file tasarımıyla şıklığı yakalamanızı sağlayacak oldukça zarif bir parça. Derin V yakasıyla vücudunuzun güzelliğini ortaya çıkarır. Esnek yapısı kendinizi gün boyu rahat hissetmenizi sağlar. Çamaşır makinesinde yıkayarak kolayca temizleyebileceğiniz mayo, kaliteli materyali sayesinde uzun süre size eşlik edecek.

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6. Yazın enerjisiyle dolun: Angelsin Baskılı Üstü Sarı Bikini Takım

Amazon'dan alabileceğiniz 200 TL altı mayo ve bikini önerileri

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Yaz demek, biraz da rengârenk parçaların enerjisiyle dolmak demek; değil mi? Öyleyse renklerin pozitif enerjisini plaj şıklığıyla buluşturmaya ne dersiniz? Sarı üst ve çok renkli, çiçek desenli alt parçadan oluşan Angelsin Baskılı Üstü Sarı Bikini Takım; bu yazın en çok beğenilen ismi olmanızı sağlayacak! Çapraz detaylı ve arkadan bağlamalı üst parçanın ince ip askıları bedeninize göre kolayca ayarlanır. Düşük bel tasarımlı alt parçası ise vücudunuzun güzelliğini ortaya çıkarır. Kalite ve rahatlığı bir arada sunan bikini takımını yaz koleksiyonunuza eklemeden tatil hazırlığına başlamayın!

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7. Kırmızı cazibe: Angelsin Kırmızı Yüksek Bel Bikini Takım

Amazon'dan alabileceğiniz 200 TL altı mayo ve bikini önerileri

Renklerin psikolojiyle yakından ilgisi olduğunu biliyoruz. İnsanı özgür ve daha enerjik moda sokabilen kırmızı renk, diğer kişilerin de dikkatini çeker ve hemen fark edilmeyi sağlar. Eğer bu yaz tüm dikkatleri üzerinize çekmenizi sağlayacak bir bikini takımı almayı düşünüyorsanız Angelsin Kırmızı Yüksek Bel Bikini Takım'ı değerlendirebilirsiniz. Desteksiz ve kaplı üst parçası, yüksek bel alt parçasıyla vücudunuzun güzelliğini ortaya çıkarır. Modeli dilerseniz farklı renklerde alt ya da üst modellerle birleştirerek kendi stilinizi oluşturabilir, beyaz plaj elbisesiyle kombinleyerek yaz boyu tarzınızı yansıtabilirsiniz.

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8. Bırakın herkes sizi konuşsun: Angelsin Siyah Yüksek Bel Bikini Takım

Amazon'dan alabileceğiniz 200 TL altı mayo ve bikini önerileri

Vücut hatlarınızı belirginleştirecek, bronz teninize çok yakışacak, sadece plajda değil; tatil boyunca üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz kaliteli ve rahat bir model isterseniz Angelsin Siyah Yüksek Bel Bikini Takım tam size göre! Göbek ve göğüs bölgesinde yer alan pencere detayıyla uyumu yakalayan bikini takımının üst parçasında çıkarılabilir atma kap yer alır. Derin dekoltesi ve desteksiz tasarımıyla şık bir silüet yaratır. Yüksek bel üst parçası ise zarif vücut hatlarınızı ortaya çıkarır. Rahatlığı, şıklığı ve kaliteyi bir arada sunan modelin geniş beden skalasından kendinize uygun ürünü kolayca bulabilir, yaz aylarının en çok konuşulan ismi siz olabilirsiniz.

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