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Ana vatanı Kuzey Amerika, Trabzon'da yok satıyor: Daha hasada başlamadan aronya meyvesi tükendi

17.09.2021 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon’da halk arasında 'süper meyve' olarak bilinen aronya meyvesinin 4 yıl süren deneme üretimleri tamamlandı. Taleplere yetişemediklerini anlatan aronya yetiştiricisi Tayfun Kandaz, ''2018 yılı Mayıs ayında aronya meyvesini deneme amaçlı bahçeme diktim. Daha sonra sağlığa olan faydaları nedeniyle bahçemi genişlettim ve bu meyvenin üretimine başladım. Aronya yetiştirdiğimi duyanlar merak edip bahçeme geldiler. Daha hasadıma başlamadan aronya meyvem tükendi'' dedi.

Ana vatanı Kuzey Amerika, Trabzon'da yok satıyor: Daha hasada başlamadan aronya meyvesi tükendi

Ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesinin 4 yıl süren deneme üretimleri tamamlandı. Karadeniz'e uyum sağlayan ve üretiminin başarılı olduğu belirtilen meyve için Tarım ve Orman Bakanlığı da destek verdi. Aronya fidan bedelinin yüzde 15'i ile bahçe tesisi kurmayı teşvik amacıyla yüzde 95'lere varan faiz indirimli kredi destekleri kullandırıldı. Aronya, vitamin, mineral ve lif bakımından son derece zengin, antioksidan içeriği en yüksek kültür meyvelerinden biri olarak biliniyor. Bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara karşı metabolizmanın direncini artıran aronya meyvesi, bahçede alıcı buluyor. Bu yıl hasadı yapılan ürünlerin tamamı satıldı.

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''ARONYA YETİŞTİRİCİLİĞİ YAYGINLAŞTI''

Taleplere yetişemediklerini anlatan aronya yetiştiricisi Tayfun Kandaz, “2018 yılı Mayıs ayında aronya meyvesini deneme amaçlı bahçeme diktim. Daha sonra sağlığa olan faydaları nedeniyle bahçemi genişlettim ve bu meyvenin üretimine başladım. Verimli bir meyve. Aronya yetiştirdiğimi duyanlar merak edip bahçeme geldiler. Daha hasadıma başlamadan aronya meyvem tükendi. Çok merak edip alanlar oldu. Yetiştirmek için fidan isteyenler oldu. Herkese yardımcı olmaya çalıştım. Tarım ve Orman Bakanlığı da destek sağlayınca meyvenin üretimi için bölgemizde aronya yetiştiriciliği yaygınlaştı. Bugün 1,5 yıllık bir bahçedeyiz. Meyve almaya başladık. Tüketicinin oldukça ilgisi var. Satarken de sıkıntı yaşanmıyor" diye konuştu.

''TALEP ÇOK FAZLA''

Üretici Selim Çakmak ise, “Bir arkadaşım önerdi bu meyveyi. Ben de merak edip diktim. Daha önce fındık bahçem vardı. Sonrasında fındıklarımı söküp burayı aronya bahçesi haline dönüştürdüm. Oldukça verimli bir meyve. Talep çok fazla. Merak edip gelenler oluyor. Özellikle sağlığın bu kadar önemli olduğu dönemlerde aronya meyvesine rağbet çok fazla” dedi.

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ARONYA MEYVESİ

Aronya, üzümsü bir meyve olup sağlık potansiyeli nedeniyle 1900’lü yılların başlarında Rusya’ya getirilmiş ve yetiştiriciliğine başlanmıştır. Aronya, geniş bir iklim kuşağı ve toprak şartlarına adapte olabilmesi, zengin içeriğiyle insan sağlığına ve beslenmesine katkısı nedeniyle 'süper meyve' olarak adlandırılmaktadır. Odunsu, çok yıllık çalı formunda bir bitkidir. Çiçeklenme genellikle mayıs ayında başlar, bu nedenle ilkbahar geç donlarından zarar görmez. Kendine verimlidir, tozlayıcıya ihtiyaç duymaz. Meyvesi çok yüksek miktarda antosiyanin ve flovanoidler içermektedir. Aynı zamanda antioksidanlar, fenoller, minareller ve vitaminler yönünden de zengindir.

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(DHA)

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