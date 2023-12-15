Anadolu Ajansı foto muhabirini yerde tekmeleyip sürüklediler! İsrail güçlerinden Doğu Kudüs'te skandal görüntüler canlı yayına yansıdı

İsrail bir yandan Gazze Şeridi'nde katliamı sürdürürken bir yandan cuma günleri ibadetlerini yerine getirmek isteyen Filistinlilere şiddet uyguluyor. Şiddet görüntülerinin dünyaya yansımaması içinse görevini yerine getiren gazeteciler hedef alınıyor.

ANADOLU AJANSI FOTO MUHABİRİNİ DARBETTİLER

İsrail güçleri 10 haftadır Mescid-i Aksa’da cuma namazı kılınmasına kısıtlamalar getirdiği için bugün bir grup Filistinli Mescid-i Aksa yakınındaki Vadi el-Cevz Mahallesi'nde namaz kılmak için toplandı.

Bölgede barikatlar kuran İsrail polisleri, o sırada olayı takip eden AA foto muhabiri Haruf’a önce silah çekti, ardından yere düşürüp, yerde tekmeleyerek darbetti.

Aldığı şiddetli darbeler nedeniyle yüzünde ve vücudunda yaralanmalar oluşan Haruf, ambulansla Doğu Kudüs’teki Makasid Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsrail polisleri ayrıca, Haruf’un yanındaki kameraman Faiz Ebu Rumeyle’ye de saldırdı.

(AA)





