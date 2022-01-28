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Android kullanıcılarına şok uyarı! Bu uygulamayı hemen silin

28.01.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araştırmacılar, Android uygulama mağazası Google Play Store'dan indirilen ve 10 binden fazla kez yüklenen "2FA Authenticator" adlı kötü amaçlı bir mobil uygulama keşfetti. Kullanıcılara bu uygulamayı hemen silmeleri tavsiye ediliyor.

Android kullanıcılarına şok uyarı! Bu uygulamayı hemen silin

Zararlı yazılımlar, hem Android hem de iOS kullanıcılarını tehdit edebiliyor. Zaman zaman uygulama mağazalarında zararlı yazılım içeren uygulamaların bulunduğuna yönelik haberler de basına yansıyor. Android uygulama mağazası Google Play Store'un sahibi Google ve iOS uygulama mağazası App Store'un sahibi Apple, mümkün olan en kısa sürede zararlı yazılım içeren uygulamaların tespit edilmesini sağlayarak, mağazalardan kaldırılmalarını hedefliyor. Şimdi ise "2FA Authenticator" ismindeki bir uygulamanın kullanıcıları tehdit ettiği konuşuluyor.

ADI: 2FA AUTHENTICATOR... HEMEN KURTULUN

Mobil güvenlik hizmeti veren Pradeo'nun sitesinden yayınladığı rapora göre; Araştırmacılar tarafından 2FA Authenticator adlı kötü amaçlı bir uygulama keşfedildi. Google Play'de bulunan 2FA Authenticator isimli uygulamanın 10 binden fazla kez yüklendiği bilgisi verildi. Ayrıca siber korsanlar tarafından söz konusu uygulamanın, kullanıcıların mobil cihazlarına gizlice kötü amaçlı yazılım yüklemek için kullanıldığı tespit edildi. Yapılan analizler sonucu kritik izinlere erişim isteyen uygulamanın, kullanıcıların bankacılık bilgilerini çalmak için finansal hizmetleri hedefleyen "Vultur" adlı kötü amaçlı bir yazılımı otomatik olarak yüklediği de belirlendi.

GOOGLE HAREKETE GEÇTİ

zararlı uygulama

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2FA Authenticator uygulamasını kullananlara, uygulamayı hemen silmeleri önerilirken, Google'ın uygulama hakkında uyarıldığı bilgisi de paylaşıldı. Nitekim Google, kötü amaçlı uygulamayı geçtiğimiz gün Google Play mağazasından kaldırdı.

ÖNEMLİ UYARI!

Fakat Google'ın söz konusu uygulamayı mağazadan kaldırması, uygulamanın etkilenen cihazlardan da silindiği anlamına gelmiyor. Yani 10 binden fazla kez indirilen uygulama, mağazadan silinmesine karşın hala bazı Android telefonlarda yüklü bir şekilde duruyor olabilir. Bu yüzden, eğer bir Android cihaz kullanıyorsanız ve 2FA Authenticator isimli bir uygulama cihazınızda yüklü görünüyorsa onu hemen silin.

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