Ankara'da bekçi dehşet saçtı! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Olay, Ankara Altındağ'da meydana geldi. Bekçi B.U., şiddetli geçimsizlik nedeniyle kendisine boşanma davası açan T.U.'ya silahla ateş etti. Sokak ortasında dehşeti yaşayan genç kadın kanlar içinde yere yığılırken olay sonrası kaçan bekçi gözaltına alındı.

BOŞANMA DAVASI AÇTI, UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Olay, dan akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Başak Mahallesi 1699’ncu Sokak'ta meydana geldi. T.U., çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yapan 9 yıllık eşi B.U. ile 1 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşamaya başladı. T.U., daha sonra 1 çocuğunun babası eşinden boşanmak için dava açtı. T.U., boşanma aşamasında eşinin sürekli kendisini rahatsız etmesi üzerine uzaklaştırma kararı aldırdı.

SOKAK ORTASINDA KURŞUN YAĞDIRDI

B.U., dün konuşmak için eşiyle bir araya geldi. Çift arasında tartışma çıktı. B.U., tartışma sırasında üzerindeki tabancayı çıkarıp, sokak ortasında eşinin bacaklarına 3 el ateş etti. T.U., kanlar içinde yere yığılırken, B.U. koşarak uzaklaştı. B.U.'nun olay yerinden uzaklaşması çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. T.U., ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. T.U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Şüpheli B.U. ise polisin yaptığı çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

