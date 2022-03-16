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Ankara'da ekmek ne kadar oldu? 200 gram, 400 gram ekmeğin fiyatı ne kadar? Ankara'da ekmek kaç TL?

16.03.2022 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da ekmek ne kadar oldu? sorusunun yanıtı Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı tarafından yapılan açıklamanı ardından merak konusu oldu. Halil İbrahim Balcı, kentte ekmek fiyatlarının zamlandığını duyurdu. Peki Ankara'da ekmek ne kadar oldu? 200 gram, 400 gram ekmeğin fiyatı ne kadar? Ankara'da ekmek kaç TL? İşte konuya ilişkin detaylar...

Ankara'da ekmek ne kadar oldu? 200 gram, 400 gram ekmeğin fiyatı ne kadar? Ankara'da ekmek kaç TL?

Ankara'da ekmek fiyatlarına zam geldi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'nın konuya ilişkin yaptığı açıklamanın ardından yeni fiyatlar başkent Ankara'da yaşayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu kapsamda çok sayıda vatandaş Ankara'da ekmek ne kadar oldu? 200 gram, 400 gram ekmeğin fiyatı ne kadar? Ankara'da ekmek kaç TL? sorularının yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde.

Ankara'da ekmek ne kadar oldu?

ANKARA'DA EKMEK NE KADAR OLDU?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, yaptığı açıklamada başkent Ankara'da 200 gram ekmek fiyatının 2,25 TL'den 2,75 TL'ye çıktığını belirtti.

Ankara'da ekmek ne kadar oldu?

Açıklamasında "Türkiye genelinde 200 gram ekmeğin azami fiyatının 3 lira olduğunu düşünürsek Ankara'da yapılan zamma rağmen ekmek fiyatı yüksek değil diyebiliriz." ifadelerini kullanan Balcı, ülkemizde ekmeğin kilogram fiyatının en fazla 15 TL olduğunu belirtti.

Ankara'da ekmek ne kadar oldu?

ANKARA'DA EKMEK KAÇ TL?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'da 200 gram ekmek fiyatı, bugünden itibaren geçerli olmak üzere, 2,25 liradan 2,75 liraya yükseldi. Böylelikle Ankara'da ekmeğin kilogram fiyatı 13 lira 75 kuruşa denk geldi. Türkiye genelinde 200 gram ekmeğin azami fiyatının 3 lira olduğunu düşünürsek Ankara'da yapılan zamma rağmen ekmek fiyatı yüksek değil diyebiliriz."

Ankara'da ekmek ne kadar oldu?

ANKARA'DA EKMEK FİYATLARI 2022

Ankara'da 200 gram ekmek fiyatı: 2,75 TL

Ankara'da 400 gram Ata ekmek fiyatı: 5,5 TL

Ankara'da 200 gram kepek ekmek fiyatı: 5 TL

Ankara'da 200 gram tam buğday ekmek fiyatı: 5 TL

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Ankara
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