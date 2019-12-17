HABER

Ankara'da ele geçirildi! 'Düşük hapı' adı altında satacaklardı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 05:32 | Son Güncelleme

AŞTİ'de düzenlenen operasyonda satışı yasak olan ve gebeliğini sonlandırmak isteyen kadınlar için ölüm riski taşıyan 300 adet hap ele geçirildi

Ankara'da ele geçirildi! 'Düşük hapı' adı altında satacaklardı!

Ankara'da polisin düzenlediği operasyonda satışı yasak olan ve gebeliğini sonlandırmak isteyen kadınlar için ölüm riski taşıyan 300 adet hap ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Sağlık Bakanlığınca satışı yasaklanan "Cytotec" isimli mide ilacının "düşük hapı" adı altında Ankara'da piyasaya sürüleceği bilgisine ulaşıldı.

Takibe alınan M.V. ve B.V'nin İzmir'den temin ettikleri hapları Ankara'ya getirmek üzere şehirlerarası yolcu otobüsüne bindiklerini belirleyen ekipler söz konusu kişileri AŞTİ'de yakaladı.

Zanlıların üzerinde 300 adet "Cytotec" isimli hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.V. ve B.V'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

İÇ KANAMA VE ÖLÜME NEDEN OLUYOR

Mide rahatsızlıkları için üretilen ancak gebeliğin sonlanmasına sebep olduğu gerekçesiyle Sağlık Bakanlığınca eczanelerde satışı yasaklanan "Cytotec" adlı ilacın internet ve sosyal medya üzerinden "düşük hapı" adı altında yüksek fiyatlarla pazarlandığı belirlendi.

Bugüne kadar bir çok kadının hayatını riske atan Cytotec'in iç kanama ve ölümlere neden olduğu kaydedildi.

Yurt dışından illegal yollarla temin edilen ilacın piyasaya kaçak yollarla sürüldüğü tespit edildi. (AA)

Başkent polisinden

Sırf siparişi gecikti diye... Şoke eden anlar!Sırf siparişi gecikti diye... Şoke eden anlar!
Yoğun sis, Başkent'te etkili oldu: Sürücüler zor anlar yaşadıYoğun sis, Başkent'te etkili oldu: Sürücüler zor anlar yaşadı
Görüş mesafesi 5 metrenin altına düştü!Görüş mesafesi 5 metrenin altına düştü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Emniyet polis

En Çok Okunan Haberler

O sözlere çok sinirlendi! 'Gazeteciliği sizden öğrenmedim'

O sözlere çok sinirlendi! 'Gazeteciliği sizden öğrenmedim'

ABD’nin Türkiye yaptırımlarının arkasından BAE çıktı!

ABD’nin Türkiye yaptırımlarının arkasından BAE çıktı!

CHP'li belediye başkanı FETÖ'den tutuklandı!

CHP'li belediye başkanı FETÖ'den tutuklandı!

Bakan Kasapoğlu şaşıp kaldı! Masasına bırakıp gitti

Bakan Kasapoğlu şaşıp kaldı! Masasına bırakıp gitti

Defne Samyeli'nin sahne ücreti dudak uçuklattı!

Defne Samyeli'nin sahne ücreti dudak uçuklattı!

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD Savunma Bakanı Esper'den İncirlik ve Kürecik açıklaması

ABD'den İncirlik ve Kürecik açıklaması

Beylikdüzü'ndeki eğlence mekanında silahlı saldırı!

Beylikdüzü'ndeki eğlence mekanında silahlı saldırı!

Kolombiya'da hükümet karşıtı gösteriler sürüyor!

Kolombiya'da hükümet karşıtı gösteriler sürüyor!

Ehliyet yenileme son gün ne zaman? Ehliyet yenileme için gerekli belgeler nelerdir?

Ehliyet yenileme işlemi nasıl yapılıyor?

Başkent sokaklarında yoğun sis! Görüş mesafesi 5 metrenin altına düştü!

Görüş mesafesi 5 metrenin altına düştü!

Anayasa Mahkemesi üç siyasi parti hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacak

Üç siyasi parti hakkında suç duyurusunda bulunacaklar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.