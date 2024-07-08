HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ankara'daki estetik merkezinde hayatı karardı! Arkadaş tavsiyesi üzerine yüzü tanınmayacak hale geldi

Ankara'daki estetik merkezinde hayatı karardı! Arkadaş tavsiyesi üzerine yüzü tanınmayacak hale geldi

08.07.2024 07:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Estetik mağdurlarına bir yenisi daha eklendi. Ankara'da yaşayan Hatice Demir'in başına gelenler 'pes' dedirtti. Kaşına kontür yaptırmaya giden Demir, güzellik merkezinde dolgu işlemine ikna edildi ancak yüzü bir anda tanınmayacak hale geldi.

Ankara'daki estetik merkezinde hayatı karardı! Arkadaş tavsiyesi üzerine yüzü tanınmayacak hale geldi

42 yaşındaki Hatice Demir bir arkadaşının tavsiyesiyle kaş kontürü yaptırmak için bir güzellik merkezine gitti. Demir'in arkadaşı ve güzellik merkezinin sahibi olan, kendini hemşire olarak tanıtan kadının ikna etmesi sonucu Demir kendini dolgu yaptırırken buldu.

Ekran görüntüsü 2024-07-08 072127

KAÇAK DOLGU MU KULLANILDI?

İddiaya göre arkadaşı da güzellik merkezine getirdiği müşteriler üzerinden çıkar sağlıyordu. İşlemden 3 gün sonra Hatice Demir'in yüzü şişmeye başladı. Demir, "Boşanma evresindeydim. Kendisi de bunu çok iyi bildiği için kullandı" dedi.

Ekran görüntüsü 2024-07-08 072142

"DOKTOR SEVGİLİ" İDDİASI

Demir, "Kendilerine sürekli fotoğraf attım. İşlemin normal olduğunu, şişmelerin olabileceğini söylediler" dedi. İşlemi yapan hemşirenin beyin cerrahı sevgilisi devreye girdi. Demir, "Bana serum yapıldı, ne yapıldığını bilmiyorum. 'Biz sizi bir yere gönderelim, dermatoloji uzmanı' dediler 8 seans eritme işlemi yaptı her hafta" diyerek geçirdiği süreci anlattı.

Ekran görüntüsü 2024-07-08 072333

"HİÇBİR HASTANE BENİ KABUL ETMEDİ"

Doktor doktor gezen Hatice Demir'in ameliyat olması gerekiyordu ama aynı zamanda kalp kapak hastalığı olduğu için risk büyüdü. Demir "Hiçbir hastane beni kabul etmedi; 'Zor, riskli. felç kalabilirsin, yüz felci geçirebilirsin' dediler" diye konuştu.

Ekran görüntüsü 2024-07-08 072533

DIŞARI ÇIKARKEN ZORLANIYOR

Sonunda İstanbul'a gitmeye karar verdi, arabasını satıp ameliyat oldu. Başarılı bir ameliyat geçirdiğini söyleyen Demir, yeni yeni dışarı çıkabilmeye başladığını ve psikolojik destek aldığını ifade etti.

Ekran görüntüsü 2024-07-08 072538

Show TV'nin haberine göre; hukuk mücadelesi başlatan Demir sorumluların en ağır cezayı almasını istiyor.

Ekran görüntüsü 2024-07-08 072725

Ekran görüntüsü 2024-07-08 072948Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Meğer mikrop yuvasıymış! Herkesin evinde var: Tuvaletten 17 bin kat daha kirliMeğer mikrop yuvasıymış! Herkesin evinde var: Tuvaletten 17 bin kat daha kirli
Haziran'da rekor kırıldı: 2024 dünyanın en sıcak yılı olabilirHaziran'da rekor kırıldı: 2024 dünyanın en sıcak yılı olabilir
İstanbul Küçükçekmece'de restoranda silahlı saldırı! Bir kişi ağır yaralandıİstanbul Küçükçekmece'de restoranda silahlı saldırı! Bir kişi ağır yaralandı
Anahtar Kelimeler:
güzellik merkezi estetik
En Çok Okunan Haberler
İstanbul Küçükçekmece'de restoranda silahlı saldırı! Bir kişi ağır yaralandı

İstanbul Küçükçekmece'de restoranda silahlı saldırı! Bir kişi ağır yaralandı

İstanbul'da korkunç olay! Otomobilini sağa çekip yola atladı! Aracında valiz ve bir not bulundu

İstanbul'da korkunç olay! Otomobilini sağa çekip yola atladı! Aracında valiz ve bir not bulundu

Dünyadaki en güzel kız çocuğu olarak tanınıyordu! Onu bir de şimdi görün

Dünyadaki en güzel kız çocuğu olarak tanınıyordu! Onu bir de şimdi görün

Şaşırtan sonuçlar, Macron ve Le Pen... Fransa Başbakanı istifa etti

Şaşırtan sonuçlar, Macron ve Le Pen... Fransa Başbakanı istifa etti

Artık ev kadınları da emekli olabilecek!

Artık ev kadınları da emekli olabilecek!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

The North Face, Merrell, Salomon... Outdoor giyimde büyük fırsatlar

The North Face, Merrell, Salomon... Outdoor giyimde büyük fırsatlar

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Çabasız şıklığın yolu Levis'tan geçer! %60'a varan indirimler burada

Çabasız şıklığın yolu Levis'tan geçer! %60'a varan indirimler burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.