Ankara'daki estetik merkezinde hayatı karardı! Arkadaş tavsiyesi üzerine yüzü tanınmayacak hale geldi

42 yaşındaki Hatice Demir bir arkadaşının tavsiyesiyle kaş kontürü yaptırmak için bir güzellik merkezine gitti. Demir'in arkadaşı ve güzellik merkezinin sahibi olan, kendini hemşire olarak tanıtan kadının ikna etmesi sonucu Demir kendini dolgu yaptırırken buldu.

KAÇAK DOLGU MU KULLANILDI?

İddiaya göre arkadaşı da güzellik merkezine getirdiği müşteriler üzerinden çıkar sağlıyordu. İşlemden 3 gün sonra Hatice Demir'in yüzü şişmeye başladı. Demir, "Boşanma evresindeydim. Kendisi de bunu çok iyi bildiği için kullandı" dedi.

"DOKTOR SEVGİLİ" İDDİASI

Demir, "Kendilerine sürekli fotoğraf attım. İşlemin normal olduğunu, şişmelerin olabileceğini söylediler" dedi. İşlemi yapan hemşirenin beyin cerrahı sevgilisi devreye girdi. Demir, "Bana serum yapıldı, ne yapıldığını bilmiyorum. 'Biz sizi bir yere gönderelim, dermatoloji uzmanı' dediler 8 seans eritme işlemi yaptı her hafta" diyerek geçirdiği süreci anlattı.

"HİÇBİR HASTANE BENİ KABUL ETMEDİ"

Doktor doktor gezen Hatice Demir'in ameliyat olması gerekiyordu ama aynı zamanda kalp kapak hastalığı olduğu için risk büyüdü. Demir "Hiçbir hastane beni kabul etmedi; 'Zor, riskli. felç kalabilirsin, yüz felci geçirebilirsin' dediler" diye konuştu.

DIŞARI ÇIKARKEN ZORLANIYOR

Sonunda İstanbul'a gitmeye karar verdi, arabasını satıp ameliyat oldu. Başarılı bir ameliyat geçirdiğini söyleyen Demir, yeni yeni dışarı çıkabilmeye başladığını ve psikolojik destek aldığını ifade etti.

Show TV'nin haberine göre; hukuk mücadelesi başlatan Demir sorumluların en ağır cezayı almasını istiyor.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





