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  4. 'Ankara'nın şanssızlığı' diyerek açıkladı! Uzmanlar başkentteki riske dikkat çekti: 'Asıl tehlike Bağlıca fayı değil, 7 ve üzeri deprem üretiyor'

'Ankara'nın şanssızlığı' diyerek açıkladı! Uzmanlar başkentteki riske dikkat çekti: 'Asıl tehlike Bağlıca fayı değil, 7 ve üzeri deprem üretiyor'

03.03.2023 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankaralıların hem inanmakta güçlük çektiği hem de tedirgin olduğu fay hattının ortaya çıkmasının ardından deprem uzmanları başkenti bekleyen tehlikeye dikkat çekti. Uzmanlara göre asıl riski Bağlıca fayı yerine bir başka fay hattı oluşturuyor. Ayrıca Ankara'yı etkileyecek olası bir depremin yıkıcılığını artıracak bir başka tehlike de söz konusu.

'Ankara'nın şanssızlığı' diyerek açıkladı! Uzmanlar başkentteki riske dikkat çekti: 'Asıl tehlike Bağlıca fayı değil, 7 ve üzeri deprem üretiyor'

Ankara uzun süredir deprem açısından risksiz bir yer olarak biliniyordu ancak geçtiğimiz günlerde Maden Tetkik Arama Kurumunun yayımladığı diri fay haritasında yer alan Bağlıca fay hattı ile akıllarda soru işaretleri oluştu. Bağlıca fay hattını inceleyen Prof. Dr. Süleyman Pampal ve Prof. Dr. Ali Koçyiğit , asıl korkulması gerekenin Tuz Gölü fayı olduğuna dikkat çekerken ayrıca Ankara'nın zemin ve yapı stokuna dikkat çektiler.

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"ANKARA'NIN ŞANSSIZLIĞI..."

İki uzman Bağlıca ve Yapracık arasında uzanan o fayı inceledi. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal, geçmişte yayımlanan deprem tehlike haritalarına değinerek Ankara'nın şanssızlığının daha önce tehlikesiz olarak gösterilmesi olduğunu ifade etti. Show Haber'e konuşan uzmanlardan ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Koçyiğit ise "Gerede fayı tekrar aktif hale gelirse 7 ve üzerinde deprem üretiyor" dedi.

"EN ÖNEMSİZLERDEN BİRİ"

Koçyiğit Ankara'da Bağlıca fayı gibi yüzlerce başka fay olduğunu belirterek şunları söyledi:

"O en önemsizlerden biri. Aktif olmayan, yani son 10 bin yılda deprem üretmemiş bir fay. Yakınındakiler hiç panik olmasın."

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Pampal ise Ankara için yıkıcı deprem üretme potansiyeli olan en önemli faylardan biri olarak Tuz Gölü fayının adını verdi.

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BAŞKENT DEPREME NE KADAR DAYANIKLI?

Uzmanların dikkat çektiği bir diğer konu ise Ankara'nın depreme dayanıklılık durumuydu. Prof. Dr. Pampal, Ankara'da depreme dayanıklı yapı stokunun oluşmadığını belirtti.

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Prof. Dr. Özyiğit de "Ankara'nın zeminin 3'te 2'sinini zayıf olduğunu ifade etti ve "Yıkılabilecek durumda evler var" dedi.

Ankara’da diri bir fay olduğu ortaya çıktı Ankara’da diri bir fay olduğu ortaya çıktı
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