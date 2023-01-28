Ankaralı iş insanının hayatı kabusa döndü! Çetenin tuzağına düştü: Evimi değiştirdim, can korkusu da var

Kimliği dolandırıcıların eline geçti, hayatı alt üst oldu. Sözde nakliyecilik yapan ve kurda satan çete, alışverişte Ankaralı iş insanının kimliğini kullandı. Genç adam başına gelenleri mağdurların kimlik sahibinin peşine düşünce anladı.

NAKLİYE ÇETESİNİN TUZAĞINA DÜŞTÜ

Kimliğini ne kaybetti ne de bir yerde unuttu ama hayatı 1 senedir kabusa döndü. Dolandırıcıların oyunu nedeniyle karakollar ikinci evi oldu. İdris Baran Altınok'un kimliği 1 sene önce bir şekilde dolandırıcıların eline geçmiş ve araç satışı üzerinden aslında kendisi mağdur olmuştu. 1 sene geçti aradan ve iş insanı bu sefer de nakliye çetesinin tuzağına düştü. O çete olmayan hurdayı satmak için anlaştığı firmalardan parayı peşin alıyor, hurdayı teslim edecek şoför olarak da Altınok'un kimliğini gönderiyor alıcılara. Para gönderilmesine rağmen hurdalar teslim edilmeyince dolandırıldığını anlatan onlarca kişi, Altınok'un peşine düştü. Vurgunun 2 milyon TL'yi bulduğu iddia edildi.

Altınok yaşadıkları ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Kimliğimin görüntüsü bir şekilde dolandırıcıların eline geçmiş. Elinde PVC hurda var deyip ilk başta bir 50 bin TL alıyorlar, daha sonra yetmez deyip bir 14 bin TL daha alıp ortadan kayboluyorlar. Evimize kadar gelip 'Siz bizi dolandırmışsınız, biz sizi yakaladık' diyorlar. Huzur kalmadı, ben evimi değiştirdim. Can korkusu da var. Bu durumdan çok mağdurum. 200 bin TL'lik malı kimse 50 bin TL'ye vermez. Burada bariz bir dolandırıcılık söz konusu. E sınıfı ehliyetim bile yok. Sazan sarmalı gibi bir şey olmuş işin içinden kimse çıkamıyor."

SORUŞTURMA SAYISI 50'Yİ AŞTI

Show Haber'in haberine göre dolandırıcılardan kurtulmak için yeni bir kimlik bile çıkardı ama eski kimlik onların elinde. Onu nakliyeci şoför olarak gösteriyorlar. Hakkında başlatılan soruşturma sayısı ise 50'yi aştı. Her gün farklı bir şehirden alacaklı olduğunu iddia eden kişiler, iş insanını arıyor hatta kapısına dayanıyor. Altınok ise dolandırıcılara karşı dava açtı, yargının son sözü söylemesi bekleniyor.



